Haberler

Putin'in Temsilcisi Dmitriev: 'Bir Yıl İçinde Barış Sağlanacağına İnanıyoruz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Suudi Arabistan'da katıldığı forumda, Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında bir yıl içinde barışın sağlanabileceğine inandığını açıkladı. Ayrıca, ABD yaptırımlarının küresel petrol fiyatlarına etkisi ve işbirliği çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna- Rusya Savaşı'na ilişkin kendisine yöneltilen, "Bir yıl içinde barışın sağlanacağına inanıyor musunuz?" sorusuna, "Öyle olacağını düşünüyoruz" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Temsilci Dmitriev başkent Riyad'da düzenlenen forumda yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın petrol şirketlerine yönelik kararlarına değindi. Dmitriev, ABD yaptırımlarının küresel petrol fiyatlarını yükselteceğini ve ABD'de akaryakıt fiyatlarını artıracağını belirterek bu durumun ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerdeki performansını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Dmitriev, konferansta ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın dünyanın en büyük doğal kaynak sahipleri olarak öne çıktığını söylerken, taraflar arasında işbirliği çağrısında bulundu. Özel Temsilci Dmitriev, bunun dünyayı daha güvenli hale getirmeye yardımcı olacağının altını çizdi.

"Bir yıl içinde barış sağlanabileceğine inanıyoruz"

Ayrıca Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin başlıklara değinen Dmitriev, "Herkes şu anda Rusya çevresindeki bölgesel çatışmalara odaklanmış durumda, ancak biz bunun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için de şimdiye kadar yaptığımızdan daha iyisini yapmak zorundayız, daha kötüsünü değil" ifadelerini kullandı.

Özel Temsilci aynı zamanda, savaşın sonlandırılmasına ilişkin beklentilere ilişkin bir soruyu cevapladı. Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev kendisine yöneltilen, "Bir yıl içinde barış sağlanacağına inanıyor musunuz?" sorusuna, "Öyle olacağını düşünüyoruz" cevabını verdi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.