Parti Liderlerinden Gazze Mesajı ve Ekonomik Çözüm Çağrısı

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partileri milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Madleen gemisine yönelik müdahalesine ilişkin, "Madleen Gemisi, umudun fotoğrafıdır, insanı merkeze koymaktır. Madleen, 12 farklı insanın tüm dünyaya nasıl umut olduğunun fotoğrafıdır. Bir kez daha gördük ki İsrail; insanlığa, vicdana ve merhamete dair hiçbir şeye tahammül edemiyor. İsrail'in bu küstahlığının sebebi, çevre ülkelerin sessizliğindendir. Sadece sözde tepkiler ve kınamalar var. İslam ülkeleri, Filistin davasından vaz mı geçti? Kuruluş gerekçesi, Filistin olan İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi 57 ülke Madleen Gemisi'ndeki ayağa kalkan 12 vicdanın yaptığını anlayamadılar. Biz bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz. İnsanlığın umudu olan Madleen Gemisi'ni yalnız bırakmayalım. Madleen, esir edildiyse dünya yüzlerce yeni gemiler gönderebilmeli. Saadet Partisi olarak, çağrıda bulunuyoruz. Gazze'deki zulme karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla, her ülkeden bir geminin yer alacağı uluslararası yardım filosu bir an önce oluşturulmalıdır" dedi.

BABACAN: 1 TEMMUZ'DA ARA ZAM ŞARTTIR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Et ve Süt Kurumu'nun Kurban Bayramı'nda elde kalan kurbanları satın alacağını açıkladığını hatırlatarak, "Sen devlet olarak milletin refahını düşür, vatandaşın cebinde bir kurban parası olmasın, sonra de ki ben bunları alıyorum. Berbat bir durum. Bugün memlekette emekli maaşı 14 bin 600 lira. Asgari ücret ise 22 bin lira. TÜRK-İŞ'in açıkladığı açıklık sınırı mayıs sonunda 25 bin liraya çıkmış durumda. Bu iktidar, vatandaşına gerçek bir bayram borçludur. 1 Temmuz tarihi yaklaşıyor. Hem asgari ücrette hem de asgari emekli maaşında ara zam şarttır. Bu ülkede enflasyonun en düşük olduğu dönemde bile temmuz ayında bir ara zam verilmiştir. 1 Temmuz'da ara zam vermemek, emekli ve asgari ücretliden çalmak demektir. Enflasyonun suçlusu vatandaş değildir. Enflasyonun suçlusu iktidardır. Kendi suçunun cezasını millete çektiriyor" diye konuştu.

'TOPLUMDAKİ SINIFSAL UÇURUM DEVASA BOYUTLARA ULAŞMIŞ DURUMDA'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Fas, Tunus ve Cezayir ile gerçekleştirdiği temaslarını anlatarak, "Şu anda Fas'tan, Cezayir'den ve Tunus'tan yola çıkan on binlerce insan, Gazze'ye doğru yürüyüş halinde. 3 bin kilometrelik yolu göze almış durumdalar. Yeni özgürlük filoları da hazırlanıyor. Herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bayramda yüreğimizin bir yarısı Gazze için yanarken, diğer yarısı ülkemizde daha da artan yoksulluk tabloları ile hüzne gark oldu. Bu bayramda bir kez daha ispat olundu ki tarım ve hayvancılık politikalarının iflası bir yana, toplumdaki sınıfsal uçurum da devasa boyutlara ulaşmış durumda. Orta sınıf her geçen gün erirken, toplum faiz ve rant üzerinden kazanan küçük bir zümre ile kurban kesebilmekten kurban etine muhtaç haline düşen on milyonlar arasında bölünmüş durumda. Bir yanda tatil bölgelerine gitmek için on binlerce araç kuyruk oluşturmuş durumda, diğer taraf da Eminönü'nde ucuza bayram alışverişi yapmak için kuyrukta. İşte size bir Türkiye fotoğrafı" dedi.