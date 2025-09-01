CHP Lideri Özgür Özel: Türkiye, Dünyanın En Pahalı ve Yavaş İnternetini Kullanıyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de gündemde olan şey, dünyanın en pahalı ve yavaş internetini kullanmamız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen Sinop'ta İskele Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Miting sonrası Özel, Sinop İskelesi'ndeki 2025-2026 Balık Av Sezonu Açılış Programı'na katıldı. Programlara CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, partililer, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde konuşan Özel, "Bu güzel şehir. İnsanların birbirini sevdiği Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimiz bu şehrin dünya kadar sorunu var. Kaçıp giden Japonlara rağmen halen daha nükleer santral gibi bir derdimiz var. Nükleer santralı Sinop'ta isteyen bir kişi yok. Türkiye'de de Sinop'a nükleer santral isteyen bir kişi var. O birine inat, o santralı yapmayacağız, yaptırmayacağız. Kentin sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksinde son sıraya gerilediğini belirten Özel, "2017 yılında sosyal ekonomik gelişmişlik endeksinde 52'nci sırada olan Sinop, 8 yıl sonra TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 81'inci sıraya, son sıraya gerilemiş. Bu güzel kent bu iktidarın yaptıklarıyla yapmadıklarıyla, bu iktidarın istatistik verileriyle, sosyoekonomik gelişmişlikte en geriye kadar kalmış" dedi.

'DÜNYANIN EN PAHALI VE YAVAŞ İNTERNETİNİ KULLANIYORUZ'

Türkiye'de internetin yavaş ve pahalı olduğunu belirten Özel, "Bu iktidar emeğe de emekçiye de, çiftçiye de balıkçıya da gencine de yaşlısına da umut vermeyen, her geçen gün bir önceki günü aratacak şekilde ülkeyi yöneten bir iktidar. Türkiye'de gündemde olan şey, dünyanın en pahalı ve yavaş internetini kullanmamız. Geçtiğimiz günlerde internet hızıyla ilgili bakanın paylaşımının altında Sinoplu genç bir kardeşim şöyle yazmış: 'Kapıyı annem çekince benim internet odadan çekmiyor.' Dünya kadar köyde internet yok, cep telefonu ağında sorunlar var. İl merkezinde internet iletişimi en kötü noktada. Dünyanın en pahalı internetini de en pahalı etini de bu ülkede bize Recep Tayyip Erdoğan satıyor" diye konuştu.

Balıkçıların yaşadığı sıkıntılara değinen Özel, "'Vira bismillah' diyerek balıkçılık sezonunu açacağız. Barış Karadeniz kardeşim Hopa'dan İskenderun'a balıkçı köylerini, balıkçı barınaklarını teker teker ziyaret ederek gezdi. Maalesef en büyük sorunun yaşandığı alanlardan birisi balıkçılık. Hele hele bu mazot fiyatlarıyla. Millet sanıyor ki mazotu biz 55 TL'ye alıyoruz, tekneler 20 liraya alıyor. Tekneler 40, 41 TL'ye mazot alıyor. Ağ fiyatları sezon açılırken el yakıyor. Kurulan HES'ler dereleri kuruttu. Derelerdeki balıkçılık işi bitti. Ada mevkiinde sürekli füze denemeleri yapıyorlar, balıkları korkutuyorlar, yataklar bozuluyor, balıklar oralarda yuva yapmıyor. Geçen yıldan bu yana 183 Sinoplu balıkçı ortadan kaybolmuş, artık denize açılamıyor, ekmeğini çıkaramıyor. Barınaklar yetersiz, sorunlar çok. Fiyat politikası olmadığı için tüketiciye pahalı ama balıkçıyı da kurtarmayacak fiyatlar var. Arada balıkçıdan tezgaha gidene kadar fiyatlar inanılmaz katlanıyor. Navlun fiyatları yüksek, ihracatta zorlanıyor. Fabrika atıkları yüzünden denizler kirleniyor. Reis ve tayfaların maalesef sosyal güvenceleri, emeklilikleri yok, sadece ücretli pay usulü günü kurtarmak için çalışıyorlar. Ama geleceklerini kurtaramıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop İskelesi'nde düzenlenen 2025-2026 Balık Av Sezonu Açılış Programı'na katıldı. Program halk oyunları ve folklor ekibi gösteriyle devam ederken, havai fişek kutlamalarının ardından balıkçıların denize açılmasıyla son buldu.