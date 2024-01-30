CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Biz Türkiye İttifakıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, siz saray ittifakısınız, çıkar ittifakısınız, rantın ittifakısınız; biz Türkiye ittifakıyız. Biz Türkiye'yi kucaklıyoruz. Türkiye ittifakı, 31 Mart seçimlerini kazanacak." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, depreme, yangına, sele, doğal afetlere karşı dirençli kentler yaratmanın iktidarın görevi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, depreme hiç hazırlık yapılmadığını gördüklerini ve depremin ilk haftasında büyük bir koordinasyonsuzluk yaşandığını söyleyen Özel, yardım ekiplerinin bile talimatsız şehre sokulmadığını, tırların bekletildiğini öne sürdü. Özel, şöyle konuştu:

"Ecevit hükümetine (3 saat oldu, nerede bu ordu?) diyenlerin 3 gün boyunca Mehmetçiği kışlalarında tuttu. 'Neden Mehmetçik sokağa çıkmıyor?' deyince 'Ordu dışarı çıkar da geri girer mi bilemeyiz' diyerek darbe paranoyasıyla koskoca orduyu bütün imkanlarıyla içeride tutup 'Yarın öbür gün ordu yönetime el koyar, ben iktidardan giderim' korkusuyla on binlerce canın enkaz altında telef edildiğini gördük. Böyle günlerden geçtik. Ecevit hükümetine '3 gün olmuş daha çadır dağıtamıyorsun' diyenlerin 35. günde Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da çadır dağıtamadığını gördük. Kendi ettikleriyle, kendi iftiralarıyla sınandılar ve tarih önünde mahcup oldular ama maalesef en ağır bedeli yine yoksullara, güvencesizlere, kimsesizlere ödettiler."

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "(Asrın felaketi) dediler ama asrın ihmali ile bu milleti tek başına bıraktılar." dedi.

Şu ana kadar 47 köy evinin teslim edildiğini, gelecek hafta 46 bin konut teslim edileceğini anlatan Özel, teslim edilemeyen konut sayısının ise 604 bin olacağını dile getirdi.

Özel, verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, "Bundan sonra verilen sözlerin ne kadar tutulup ne kadar tutulmadığını takip etmek, deprem bölgesindeki vatandaşın hakkını, hukukunu savunmak yine benim ve sizlerin boynunun borcudur. Depremi unutmayacağız, söz verenlerin sözlerini takip edeceğiz." diye konuştu.

Yaklaşan yerel seçimler

İktidarın 25 yıldır şehirleri kötü yönettiğini, tarihi dokuların, yeşil alanların tahrip edildiğini, şehirlerin düzensizliğe, karmaşaya, kötü yapılaşmaya terkedildiğini ileri süren Özel, vatandaşın 2019'da talana, yandaş kayırmacılığına, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 11 büyükşehirde "dur" dediğini söyledi.

İstanbul'da harcanan kaynağın yarıya düştüğünü ancak yapılan işin iki katına çıktığını dile getiren Özel, "İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği yönetirse 2 kat parayla yarısı kadar iş yapıyor. İstanbul'u İstanbullunun belediye başkanları yönetirse yarı parayla 2 kat iş yapıyor. Aradaki 4 katın 4'ü de bu milletin evlatlarına, temiz belediye başkanlarını seçen İstanbullulara helal olsun." diye konuştu.

"Meydan okuyoruz meydan" diyen Özel, eskiden yağmur yağdığında Üsküdar'ın göl olduğunu, viyadüklerde arabaların yüzdüğünü kaydetti. Özel, salgın döneminde, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'li belediye başkanlarının hep sokaklarda olduğunu ve altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, şimdi büyük yağmurlara rağmen Üsküdar'ın bir adaya dönüşmediğini, İstanbul'un hiçbir yerinde büyük taşkın ve can kayıplarıyla sonuçlanan felaketler yaşanmadığını söyledi.

Sosyal yardımları İstanbul'da 3, Ankara'da 4 katına çıkardıklarını ve Türkiye'de toplamda 3,5 kat arttığını belirten Özel, "Şimdi haramiler 'geri dönelim mi?' diyorlar. İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e, Adana'ya, Antalya'ya söylüyoruz, bütün elimizdeki büyük şehirlere söylüyoruz. Haramiler gelmek istiyor. Halkçı belediye başkanlarımıza sahip çıkın, onlara siz şehrinizi emanet ettiniz. Onlar dört dörtlük yönettiler. Şimdi o çalışkan başkanlarımızı biz tekrar size emanet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li belediyelerin yaşanılabilir kentler sıralamasında hep en üstte yer aldığını, en çok göç ve turist alan belediyeler olduğunu dile getiren Özel, vatandaşların verecekleri oylarla kendi ilçelerine, şehirlerine çalışkan CHP'li belediye başkanlarını getirebileceğini bildirdi.

900'e yakın aday açıkladıklarını, diğer partilerin bu rakama yaklaşamadığını söyleyen Özel, bu hafta sonu çok büyük oranda adayların açıklanmış olacağını bildirdi.

Hafta sonunda Eskişehir'de vefalı bir veda gerçekleştirdiklerini anlatan Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, gözü arkada kalmadan şehri CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'ye teslim edeceğini dile getirdi.

Yılmaz Büyükerşen'in 88 yaşında olmasına rağmen enerjisi bulunduğunu dile getiren Özel, "Hocanın sağ eli Ayşe Hanım'ın omzunda sol eli CHP'li bütün belediyelerin üzerinde. Bundan sonra genel koordinatör sıfatıyla belediyelerimizi izleyecek, denetleyecek, denetlettirecek, bir araya getirecek ve onların eşgüdüm halinde en iyi hizmette birleşmesini, halk memnuniyetini arttırmasını sağlayacak." dedi.

Özel, CHP'li belediyelerin "sosyal belediyeciliği" anlatacağı kampanyayı teknik olarak Yılmaz Büyükerşen'in yöneteceğini dile getirdi.

Özel, kadınların önünü açacaklarını ve CHP'yi Atatürk'ün istediği gibi kadınların ve gençlerin partisi yapacaklarını söyledi.

"Bahçeli, Türkiye ittifakından rahatsız olmuş"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt veren Özel, "Şimdi geldik Sayın Devlet Bahçeli için hazırladığımız özel bölüme. Sayın Bahçeli'nin en beğendiği, hiç kaçırmadığı, dilinden düşürmediği bölüm. Sayın Bahçeli için gururla sunarım, Türkiye ittifakı." ifadelerini kullandı.

Özel, Bahçeli'nin, Türkiye ittifakından rahatsız olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"(Bu ülkede herkes Cumhurbaşkanı olur, sen olamazsın) dediğimiz birinin peşine takılıp da Saray ittifakına girmedik. Partimde bir kadın aday olup da kongreyi kazanacakken gidip de yargı oyunlarıyla partimizi saraya teslim etmedik. Her türlü engellemeye rağmen halkımıza inandık. Şimdi hem bizdeki şehirlerde hem olmayan şehirlerde, herkesin karşısında net bir ayrım var. Sayın Bahçeli bugün söylemiş, 'biz Togg'un yanındayız bunlar karşısında.' Vallahi yalan. Meclise bakan Togg ile geldi 'anahtarı bırak' dedim. Milletin malı, babanın malı değil. Bırak anahtarı biz de binelim, reklamını yapalım. Mecliste dolaşalım, millete tavsiye edelim. Ben Togg'a niye karşı olayım. Almanya'da BMW'ye sosyal demokratlar biniyor da Hristiyan demokratlar binmiyor mu? Mercedes'e yeşiller biniyor da sol parti binmiyor mu? Togg'a neden babanın malı, partinin malı gibi bakıyorsun? Togg milletindir, hepimizindir. Geç kalmıştır, Sahip çıkacağız. Togg da bizim, bu ülkenin bütün değerleri de bizim."

Doğal gazın en doğru şekilde çıkarılıp yoksulları en ucuz şekilde ulaştırılmasından yana olduğunu ifade eden Özel, "Sen, birtakım şirketlere peşkeş çeken Recep Tayyip Erdoğan'dan yanasın. TCG Anadolu'nun o yanındaymış biz karşısında... Sayın Bahçeli, biz TCG Anadolu'nun yanında oluruz. Bizim karşısında olduğumuz 6. Filo'ydu, senin yanında durdukların onun karşısında namaza durdular." ifadelerini kullandı. Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize savaş ilan edenlere barış ilan etmeye, sadece iktidara muhalefet etmeye, muhalefetin seçmenini en yürekten duygularla selamlamaya, kucaklamaya; saraydan yılmış, Devlet Bahçeli'nin yaptıklarına şaşırmış ama gerçekten bu düzene itirazı olan herkesle birlikte olmaya; yakasında güneş taşıyan iyi insanlarla kucaklaşmaya; MHP'li olduğu halde bu işlerden utanan, sandığa gitmeyenlere sandıkta buluşmaya; AK Parti'nin yoksullaştırdığı işçiyi, çiftçiyi, esnafı sahiplenmeye, bizimkilerin sahip çıktıklarıyla kucaklaşmaya devam edeceğiz.

Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, siz saray ittifakısınız, çıkar ittifakısınız, rantın ittifakısınız; biz Türkiye ittifakıyız. Biz Türkiye'yi kucaklıyoruz. Türkiye ittifakı, 31 Mart seçimlerini kazanacak. Ben size güveniyorum. Size inanıyorum gidin ve bu seçimi alın. Türkiye ittifakı kazanırsa Türkiye kazanır, yoksullar kazanır, biz kazanırız."

(Bitti)