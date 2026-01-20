Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yaşananlara ilişkin, "Gün, 'elim güçlendi, elin güçlendi' kolaycılığına kaçmadan 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' yolunda kararlılıkla yürüme günüdür. Gün, Türkiye ve Suriye için Türkler, Kürtler, Araplar ve tüm dinlere mensup insanlar için emperyalist planların figüranı olmadan kendi öz irademizle barışa, kardeşliğe ve bölgesel kalkınmaya yürüme günüdür." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, iktidarın emekli aylıklarının iyileştirilmesi için gereken 650 milyar liralık kaynağı bulamadığını ancak bu meblağın dört katını faize harcağını öne sürdü.

İktidarın 1,5 yıl önce kamuda tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıkladığını hatırlatan Özel, geçen süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına 1500 yeni otomobil alındığını iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çeşitli kurumlara tahsis edilen araçlara ilişkin eleştirilere işaret eden Özen, İBB'nin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde 827 aracın bazı kurum, kuruluş ve kişilerin kullanıma tahsis edildiğini ileri sürerek, çeşitli eleştirilerde bulundu.

Özel, toplumu çürüten ağır sorunlar bulunduğunu, uyuşturucu, kumar ve çocukların hayatına kasteden suç çeteleri olduğunu dile getirerek, Yeşilay'ın raporlarına göre Türkiye'de 7 milyon kumar bağımlısı bulunduğunu, Milli Piyango'nun sitesinde 150 çeşit sanal kumar oynatıldığını belirtti.

CHP olarak sanal bahis ve kumarla mücadele eylem planı hazırladıklarını aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis'te bir Araştırma Komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Kumarın her türlüsüne reklam yasağı ve özendirici yasakların getirilmesini söylüyoruz. Kumarla Mücadele Kanunu ile olabilecek tüm ilgili kanunların hepsinin derli toplu bir yere toplanmasını öneriyoruz. Bu konuda bir düzenleyici ve denetleyici kurum kurulmasını, bu kurulun da özerk, yetkili ve kaynaklarının güvence altında olmasını söylüyoruz ve diyoruz ki gelin bu işle birlikte mücadele edelim."

Toplumu çürüten ağır sorunlardan bir tanesinin de çeteler olduğunu anlatan Özel, bu çeteler tarafından özellikle 18 yaşın altındaki çocukların istismar edildiğini, eğitildiğini, suça itildiğini ve suç makinesi haline getirildiğini ifade etti.

Geçen yıl İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledildiğini, Ömer Toprak ve Hakan Çakır'ın ardından son olarak Atlas Çağlayan'ın da öldürüldüğünü hatırlatan Özel, "Annesi Gülhan Ünlü'yü hepiniz izlemişsinizdir. Ben televizyonlarda izledim. 'Ben yandım başkası yanmasın. En ağır cezayı alsın' gibi birçok haklı serzenişi ve yakarışı var. Kendisiyle konuştum. Üzerimize düşeni yapacağımızı, Minguzzi davasında olduğu gibi kendisini bir an olsun yalnız bırakmayacağımızı, hukuki destek sağlayacağımızı, elden geleni yapacağımızı söyledik." ifadelerini kullandı.

Suç çetelerinin, az ceza aldıkları için 18 yaşından küçükleri kullandıklarını söyleyen Özel, "Burada sivrisineğin nasıl yakalanacağını ve bertaraf edileceğiyle değil, bataklığın nasıl kurutulacağıyla ilgilenmek lazım. Bataklığı ortaya çıkaranlar bataklık kurutamaz." diye konuştu.

"Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyor, sorumlulukla değerlendiriyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'deki yakıcı gündemlerin yanı sıra Suriye'de yaşananları yakından takip ettiklerini belirtti.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını hep savunduklarını, tüm inanç ve kimliklerin anayasal güvence altında yaşamasını istediklerini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyor, sorumlulukla değerlendiriyoruz. Gerilim ortamının Suriye'ye de Türkiye'ye de, bölge ülkelerine de kazandırmayacağı görülmeli, herkes aklı selimle hareket etmelidir. Kolaycı yargılardan bilinçli bir kopuş gerçekleşmeli, serinkanlı, uzun vadeli, barışçıl bir akıl inşa edilmelidir. Bu akıl hepimizin güvenliğini, sürdürülebilir barışı, silahtan ve gözyaşından kalıcı bir kurtuluşu, demokratikleşmeyi, eşitlik temelli kardeşliği ve kalkınmayı sağlayacak akıldır. Bu akıl birbiriyle kardeş olan ülkelerimizin, kimliklerimizin ve inançlarımızın ortak aklıdır. Emperyalist heveslerden ve çıkarlardan hiçbir zaman fayda gelmediği ve gelmeyeceği görülmeli, gerçek kurtuluşun kardeş tüm kimliklerimizin ortak gelecek inşasıyla sağlanacağı idrak edilmelidir."

Suriye'de taraflar arasındaki mutabakatın kesin bir biçimde uygulanmasını temenni ettiklerinin altını çizen Özel, herkesi savaşı körüklemeye değil, barışı ve kardeşliği savunmaya davet ettiklerini söyledi.

Suriye Kürtleri için büyük bir hassasiyet duyduklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Akrabalarımız olan Suriye'deki Alevilerin durumu için hassasiyet, endişe duyuyoruz. Suriye'deki Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Dürzileri ve Alevileri kardeşimiz, akrabamız, komşumuz, ayrılmaz parçamız olarak görüyoruz. Bugün iktidar medyası ve besili trollerin yeni algı operasyonları peşinde koştuğu, Kürtleri rencide eden, aşağılayan, onurlarıyla oynayan ifadeleri kullanmaktan çekinmediklerini üzülerek takip ediyoruz. Bu saldırgan söylemlerin tamamını reddediyoruz. Yeniden 'Kürt eşittir terörist' diye bir denklem oluşturmaya çalışanlara, 'aklınızı başınıza alın, Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizi de Suriye'deki akrabalarını da incitmeyin' diyoruz."

Özel, Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıldığına ilişkin durumu endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Oradaki IŞİD tutsaklarının, tutuklularının, hükümlülerinin serbest kalma ihtimali ya da son günlerde ortadaki çatışmalardan istifadeyle firar ihtimalleri hepimizin yüreğini ağzına getirmektedir." dedi.

"Suriye'de yaşananlar Türkiye'deki barış sürecini sekteye uğratmamalı"

İktidarın Suriye'de çatışmanın tarafı olarak değil, barışın, uzlaşmanın ve uzlaşının koruyucusu olarak davranmak durumunda olduğunu ifade eden Özel, "Suriye'de yaşananlar Türkiye'deki barış sürecini sekteye uğratmamalı, kendi içimizde kardeşliğin güçlü hikayesi yazılmalıdır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle konuştu:

"Gün, 'elim güçlendi, elin güçlendi' kolaycılığına kaçmadan 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' yolunda kararlılıkla yürüme günüdür. Gün, Türkiye ve Suriye için Türkler, Kürtler, Araplar ve tüm dinlere mensup insanlar için emperyalist planların figüranı olmadan kendi öz irademizle barışa, kardeşliğe ve bölgesel kalkınmaya yürüme günüdür. Türkiye'de de Suriye'de de Türkler ve Kürtler kardeştir. CHP bu kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyecek, birileri istiyor diye kavga edip ayrı düşmemize ve birilerinin terörden, çatışmadan beslenmesine, sonra Türk'ün de Kürt'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de çocuğunun beslenememesine, geleceğine güvenle bakamamasına itiraz etmektedir. Bu oyunları bozacağız, bu konuda kararlıyız."

Dünyada bu kadar tehdit, bölgede de bu kadar krizler varken Türkiye'nin iç barışını ve huzurunu sağlamak zorunda olduğunun altını çizen Özel, iç barışı dinamitleyen, milletin huzurunu kaçınan, ekonomideki krizi daha da derinleştiren hukuksuzlukların sürdüğünü iddia etti.

Ankara'daki su kesintilerine ilişkin eleştirileri anımsatan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ankara'nın 200 günlük suyu kaldı" açıklamasını aktararak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Ankara'daki konutunun suyunun kesildiğini iddia etti.

Özel, "Erdoğan diyor ki 94'de, 'Yağmur bombası değil, yağmur duası gerekir' Erdoğan'ın umudu yağmur duası. Yağmur duasına çıkanlara, inananlara, itikat sahiplerinin hepsine saygım sonsuz. Ama biz Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Gökçek'i gibi yağmur duasına muhtaç hale getirmedik. Allah'tan Mansur Yavaş var." dedi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davalara ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, yargı kararlarının partilere göre verildiğini ileri sürdü.

(Bitti)