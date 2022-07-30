Ordu haberleri | AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "80 yılda Ordu'da yapılan bölünmüş yol miktarı sadece 50 kilometre. Tünel hiç yok, köprü ve viyadük yok denecek kadar az. Ama hamdolsun 20 yıl içinde bunun tam iki katı, 100 kilometre bölünmüş yolu Ordu'ya kazandırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Yıldırım, Ordu'ya her türlü hizmetin yakıştığını, Ordu'nun 20 yıldır hep arkalarında dimdik durduğunu söyledi.

Alandaki vatandaşlara "Türkiye'ye plan yapan, tuzak kuranlara karşı liderinin arkasında 2023'te durmaya hazır mısın Ordu?" sorusunu yönelten Yıldırım, şöyle devam etti:

"20 yıl önce Ordu'yu bir düşünün. O gün doğan yavrularımız bugün 20 yaşında. Kocaman bir 20 yıl geçti. Ordu'nun ne Samsun'a ne Giresun'a bölünmüş yolları yok, sahil yolu yok. Ordu, Ünye çevre yolu yok. Bugün Koyulhisar'dan, Mesudiye'den buraya geldim. Tünel viyadük, tünel viyadük. Tam 22 tane tünel saydım. Dağları deldik Ferhat gibi Şirin'e ulaşmak için dağları deldik. Nasıl deldik? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber onun yol arkadaşları olarak bugünlere geldik. 80 yılda Ordu'da yapılan bölünmüş yol miktarı sadece 50 kilometre. Tünel hiç yok, köprü ve viyadük yok denecek kadar az. Ama hamdolsun 20 yıl içinde bunun tam iki katı, 100 kilometre bölünmüş yolu Ordu'ya kazandırdık."

"Bizim işimiz hayalleri gerçeğe dönüştürmektir"

Yıldırım, Ordu-Mesudiye, Koyulhisar-Dereyolu, Ordu-Akkuş, Niksar-Tokat yol çalışmalarının da hızla sürdüğüne değinerek, şunları anlattı:

"Biz Ordu'ya havalimanı yapacağız derken 'Bu hayal.' diyorlardı değil mi? Bizim işimiz hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü deniz üzerine yapılan havalimanını da Ordu'ya kazandırdık, Ordu-Giresun Havalimanı'nı da söz verdiğimiz gibi yaptık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Sadece ulaştırma ve altyapı yatırımlarının tutarı 17 katrilyon değerli hemşerilerim. Helali hoş olsun, Ordu'ya daha fazlasını yapmaya hazırız."

Ordu'da insanların hayatını kolaylaştırmak ve konforunu artırmak için çalıştıklarına işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti, gönülleri birleştirdik. Ama ne dedik? Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Teröre karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. 2023'te değerli Ordulular, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ordu'da yeni bir destan yazmaya var mıyız, hazır mıyız? Rekor oyla milletin adamını Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı olarak tekrar rekor oyla seçmeye hazır mısın Ordu? O halde ne diyoruz? Durmak yok. Gününüz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun."