Ordu'da 1 günde 10 açılış

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu, Fatsa ve Ünye'de hayata geçirdiği yatırımlar düzenlenen görkemli törenle vatandaşların hizmetine açıldı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşen toplu açılış törenine coşkulu bir kalabalık katıldı.

Ordu'yu gelecek yüzyıla hazırlayan Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve sosyal hayat, ekonomi, istihdam, çevre ve yol yatırımlarına yeni bir çehre, özellik ve cazibe kazandıran 10 yatırım Altınordu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ( Ordu Büyükşehir Belediyesi Önü) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımlarıyla halkın hizmetine açıldı.

Yapılan törenle Altınordu'da Büyük Melet Projesi, Cumhuriyet Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Sırrı Paşa Caddesi Sağlıklaştırma, Şahincili Mahallesi Erguvan Park; Ünye'de Bedesten İş Merkezi, Atatürk Mahallesi Alt ve Üstyapı Çalışmaları, Bisiklet Yolu; Fatsa'da Kapalı Pazar Yeri, Bolaman Park Yaşam Merkezi ile Konkasör ve Beton Santrali olmak üzere 10 yatırımın resmi açılışı gerçekleştirilmiş oldu.

Kurtulmuş: " Ordu'ya her geldiğimde yenilenmiş görüyorum"

Programda konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş hem merkezi hükümetin hem de belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerin her türlü takdirin üstünde olduğunun altını çizdi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetler dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine güzel bir memlekete daha ileri adımlar atıldığını daha güzel yatırımlar yapıldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ordu'da yıllar içerisinde havalimanının yapılmasından diğer kamu binaların yapılmasına, üniversitemizin arkasında inşaatına başlatılan hastanenin önemli bir kısmının bitme seviyesine gelmesine kadar çok güzel hizmetler yapıldı. Hem merkezi hükümetimizin hem belediyelerin yapmış olduğu hizmetler her türlü takdirin üstünde her türlü övgünün üstündedir. Ben bu vesileyle Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetler dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum"

Yönetim anlayışlarında milleti öne alan esas belirlediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Bizim yönetim anlayışımız milleti esas alan bir anlayışla kamu hizmetlerini yürütmektir. Bu çerçeveden baktığımızda yapılan her hizmetin ister belediyelerimizin hizmetini ister kamu merkezi kurum hizmetlerinin aslında hem vatandaşa hem şehirlerimize yapılan bir hizmet olduğunu hem de böylece devletimizi ileriye taşıyan devleti yukarıya taşıyan bir hizmet olduğunu biliniz. Bu vesileyle bu güzel hizmetlerin Ordu halkımıza, Ünye'ye, Fatsa'ya ve Altınordu'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Güler: "Söz verdiğimizden fazlasını yaptık"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yaptığı konuşmada, geride kalan 4.5 yılın 2 yılının pandemi süreciyle geçmesine rağmen önemli yatırımların hizmete sunulduğuna dikkat çekti.

Söz verilenin üzerinde yatırımı halkın hizmete sunduklarını belirten Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz yol, su, çöp meselesiyle birlikte yeşil alanda tüm dönemlerin rekorlarını kıracak çalışmalar yaptık. Hem de bu 5 yılın 2 yılı pandemiyle geçti. Bütçemizin büyük bölümünü altyapıya harcıyoruz Biz geldiğimizde 272 mahallede su sıkıntısı yaşanıyordu, bunu 29'a düşürdük. Çok kısa zamanda da inşallah sıfırlayacağız. Kendi asfalt plentlerimizi, beton santrallarımızı kurduk, 240 yeni iş makinesi aldık. Bu sayede yollarımızı daha hızlı yapabiliyor, iş ve yatırımlarımızı kısa zamanda hizmete sunabiliyoruz. Yeşil alan miktarını yüzde 120 artırdık. Başta Melet projesi olmak üzere çöplük olarak kullanılan alanı Büyük Melet Projesiyle yaşam merkezi haline getirdik. Bunları da sadece park olarak yapmıyoruz. Mescitleriyle, ders alınan bir yaşam merkezi haline getirdik. Bunun dışında Yoroz'dan Yason'a, Boztepe'den Fatsa Adası'na, Çamlık'tan diğer yatırımlara kadar söz verdiğimiz, bizim vaat ettiğimizin üzerinde proje yaptık."

"Amacımız kendi kendine yeten bir Ordu inşa etmek"

Kendi kendine yeten ve afete dirençli bir Ordu inşası için çalıştıklarını belirten Başkan Güler, "Amacımız ilk olarak kendi kendine yeten bir şehir yapmak. İkinci olarak afete dirençli kentler oluşturmak istiyoruz. Bunun için sel kapanları diye bir çalışma yapıyoruz. Bunlar Türkiye'de de örnek olacak olan çalışmalar. Çünkü Ordu'daki 14 derenin 12'si kapalı. Ünye'de de 15 tane dere var. Onlar da hemen hemen kapalı. Fatsa'da 13 tane var. Selle karşılaşma durumunda bunların hepsinde büyük sorunlar olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında uygulamaya başladığı bilime dayalı siyaset anlayışını benimsedik. Dolayısıyla şimdi afete dirençli kentler oluşmasında bu çalışmaları birlikte yapıyoruz" dedi.

"Proje yöneticilerimizle direkt kaleye oynuyoruz"

İmar konusunda Ordu'da iki önemli sorunu çözerek Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ifade eden Başkan Güler, "Belediye deyince akla altyapı ve imar geliyor. İmarda yaptığımız yüksek ölçekli kıyı kenar çizgisini aşan gökdelen tarzı bina vardı. Burayı yıktık ve halka açtık. Burada hem Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda kanunla yasal olarak bu binaları yıkıp halka açtık. Bu yıktığımız bina Türkiye'de bir ilktir. Onun dışında Durugöl diye bahsettiğimiz içerisinde göl olan bir alan vardı. Burada da istediğiniz kadar kat yapma serbestliği vardı. Bunu da aşağıya çektik ve alanın 36 dönümünü aldık ve onu da halka açtık. Bu iki işin bu günkü değeri 3 milyar (katrilyon) lira. Yaptığımız, Ak Parti Belediyeciliğinin 1994 yılından bu yana başladığımız kutlu yürüyüşün uygulamalarıdır. Proje yöneticilerimizle direkt kaleye oynuyoruz. Yan pas yapmayan, belediye bürokrasisiyle fazla uğraşmadan sonuçlar alıyoruz. Hızlı iş yapabilmemizin nedeni de bu. Fazla yol yapmamızın, su sorununu çözmemizin, parkları yapmamızın sebebi budur." diye konuştu.

"Fındıkta yeni ürünlere ağırlık verdik"

Fındıkta verim arttıran uygulamalara ve katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verdiklerini de kaydeden Başkan Güler, bir yıl önce Rekabet Kurumu'na başvuru yaparak fındık sektörünü manipüle etmeye çalışan İtalyan firması hakkında soruşturma açılmasını sağladıklarına dikkat çekti.

Başkan Güler, fındığı ve fiyatını alıcı piyasasında tekelleşen İtalyan firmasının insafına ve tekeline bırakmamak için yaptıkları bu girişimle Rekabet Kurumu'nun kendilerini haklı gördüğünü kaydederek, "Daha evvel kimseye randevu vermeyen ilgili yabancı firma Ordu'ya geldi. Biz 5 saat görüştük ve fındık fiyatını revize etti. 80 TL'den 95 liraya çıkardılar." dedi.

"Fındığın 200 yıllık makus tarihini birlikte yeneceğiz"

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan lisanslı depo ve fındık ihtisas bölgeleriyle ilgili destek isteyen Başkan Güler, "Zaten bütün çalışmalarımızda arkamızda olan değerli büyüğümüzden iki tane istirhamımız var. Bir tanesi lisanslı depoculuk. Bunun için şirketi kurduk, yerimizi seçtik, proje hazır. Lisanslı depo ile fındık meselesini kökten çözecek bir hale getireceğiz. İkincisi de fındık ihtisas bölgeleri. Fındık üretim bölgeleri yapacağız. Burada Ordu'ya gelen yatırımcılar yer yok ki geleyim diyorlar. Biz şu anda 50 tane fabrika kuracak yeri hazırladık. Yapacağımız diğer alandaki çalışmalarla işi çözeceğiz inşallah. İnşallah fındığın 200 yıllık makus tarihini birlikte yeneceğiz. Açacağımız tesisler ilimize bölgemize hayırlı olsun. Altınordu, Fatsa ve Ünye'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ünye ve Fatsa ilçelerine de video konferansla bağlanan TBMM Başkanı Kurtulmuş, tesislerin hayırlı olmasını dilerken yapılan duanın ardından kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Törene Ak Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, Refah Partisi Eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, Ordu Valisi Muammer Erol, Ak Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, İlçe Belediye Başkanları, çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı. - ORDU