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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarına dair açıklamalarının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı'nın Filistin meselesindeki siyasetinin tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarına dair açıklamalarının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Filistin devletini tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir."

Kaynak: AA / Politika

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