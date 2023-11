Nilüfer Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı Başladı

Nilüfer Belediyesi, tüm alanlarda cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların yapılması ve kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi gibi önemli hedeflerin bulunduğu 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık' çalıştayını başlattı.

Tüm yurttaşlara eşit yaşam imkanları sağlayabilmek için çok yönlü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, hazırlayacağı Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın çerçevesini belirlemek üzere, ilgili sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bir çalıştay organize etti. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen Hazırlık Çalıştayı'na Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her zaman kentte adil yaşam imkanlarını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, 'Kadın Dostu' bir kent olarak; toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelemek ve bu yöndeki bütün çalışmaları taahhüt altına almak amacıyla önemli adımlar attıklarını vurguladı. Nilüferli kadınların günlük yaşamın her alanında özgürce var olmasını destekleyen adımlar attıklarını anlatan Başkan Erdem, "Bütün bu çabaların, kadınların kararlılığı ve gayretinden dayanak aldığını da belirtmek isterim. Daha adil bir gelecek için attığımız her adımın yerel demokrasiyi de güçlendireceğine inanıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın bu yolda bizlere rehberlik etmesini ümit ediyorum. Kadınların, çocukların, engellilerin ve özel önleme ihtiyaç duyan tüm grupların yaşamlarını kolaylaştıracak somut politikalar üreterek, daha adil, ve yaşanabilir bir dünya için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ise, Türkiye'de her alanda kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı ayrımcılığa son vermek amacıyla burada bulunduklarını dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından Özlem Akdağ, Nilüfer Belediyesi 2022-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayda yapılan panelde ise; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yerel Çalışmalar Koordinatörü Sunay Demircan, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademisyeni Doç. Dr. Ece Paralı Öztan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Akademisyeni Dr. Semahat Dicle Maybek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademisyeni Doç. Dr. Emel Memiş ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Gençlik Merkezi Koordinatörü Damla İkbal Ceyhan'ın katılımıyla, eşitlik kavramı temelinde 'Şiddet', 'Sağlık', 'Katılım', 'Eğitim', 'İstihdam' ve 'Kentsel Hizmetler' konular masaya yatırıldı.

Çalıştaydan elde edilecek sonuçlar ve çözüm önerileri, hazırlanacak 'Nilüfer Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın da temellerini oluşturacak. - BURSA