Nilüfer Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ulaşım Desteği Sağlayacak

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer'deki üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verecek. Kararla birlikte ikamet eden ve Bursa'daki üniversitelerde eğitim gören iki bin öğrenciye 9 aylık Burulaş öğrenci abonman kartı desteği sağlanacak. Ayrıca Fadıllı'da göl kenarına yeni bir proje de hayata geçirilecek.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer'deki üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verecek. Nilüfer Belediye Meclisi'nden geçen kararla Nilüfer'de ikamet eden ve Bursa'daki üniversitelerde eğitim gören iki bin öğrenciye 9 aylık Burulaş öğrenci abonman kartı desteği sağlanacak.

Nilüfer Belediye Meclisi'nde Fadıllı'da göl kenarına yeni bir çehre kazandıracak proje hakkında da bilgi verildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunu Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Nilüfer Belediye Meclisi, Nilüfer'deki üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte Nilüfer'deki üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlanacak. Alınan karara göre, ikameti Nilüfer'de bulunan ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören iki bin öğrencinin, Ekim 2023-Haziran 2024 ayları arasındaki ulaşım giderleri, Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak. Nilüfer Belediyesi, kampanyaya başvuru yapan üniversite öğrencilerinin 9 aylık zaman diliminde Burulaş öğrenci abonman 1. tip (Kısa hatlar) 160 binişlik ulaşım masraflarını üstlenerek, öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, daha sonra açıklanacak tarihlerde Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Sosyal Hizmetler Bürosu'na başvuruda bulunması gerekiyor.

İlk etapta iki bin öğrencinin bu hizmetten faydalanabileceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Talebin artması halinde yeniden Meclis'te görüşülüp, sayının artırılması için yeni bir karar alınabilir" dedi.

Nilüfer Belediye Meclisi'nde Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı Mahallesi'nin Uluabat Gölü kenarında gerçekleştirdiği proje de gündeme geldi. Toplantıda proje hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Bölgeye yeni bir çehre kazandıracak olan proje tamamlandığında Fadıllı Mahallesi'nin göl turizminden hak ettiği değeri alacağını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "İnsanların daha güzel ve sağlıklı bir ortamda piknik yapmalarını sağlayacağız. Proje tamamlandığında, vatandaşlarımız daha modern bir alanda vakitlerini geçirme imkanı bulacak" dedi. Göl kenarında bulunan metruk binada herhangi bir eklenti olmadan sadece yenileme çalışması yaparak, turizm niyetli kullanıma açacaklarını belirten Başkan Turgay Erdem, "Göl kenarındaki 20 dönümün üzerinde bir alana, lavanta diktik. Yaklaşık iki yıl içinde lavantalardan verim almaya başlayacağız. Lavantalar büyüdüğünde hem görsel anlamda güzel bir alan oluşmuş olacak hem de aromatik bitkiler sayesinde S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) gelir elde edebilecek. Ayrıca NİLKOOP tarafından 3,5 dönümlük diğer bir arazide de, bostan oluşturulacak. Gelen ziyaretçilerin bostanda üretilecek sağlıklı gıdaları tüketme fırsatı bulacağı bu alan, eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Atıl durumdaki spor alanını da yeniden düzenleyerek, vatandaşların hizmetine sunacağız. Gelen ziyaretçiler, bu alanda top oynayabilecek, koşabilecek, dileyen de uçurtmasını uçurabilecek. Bölgeye özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde araçların çok yoğun bir şekilde gidebiliyor olması, alanın doğal yapısına zarar veriyor. Bu nedenle hem yolun hem de otoparklanmanın daha sağlıklı olabilmesi için yollar iyileştirilip, otopark cepleri oluşturulacak. Alanda ayrıca zemin iyileştirmeleri, çim zemin çalışması, meşe ağacı çevresinde modern piknik alanı, yürüyüş yolu ile göle uzanan ahşap teraslar yapılacak. Bir diğer amacımız da, Fadıllı, Akçalar ve Gölyazı arasında gelecekte yapılabilecek göl ve tekne gezisi turizmine ön ayak olmak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gölyazı, Akçalar ve Fadıllı arasında tekne gezisi rotası hedefi vardı. Göl taşımacılığının kararını verecek olan Büyükşehir Belediyesi. Biz, sadece bu üç aksın Fadıllı bağlantısında iyileştirmeler yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA