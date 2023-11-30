Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ve İngiltere Kralı 3. Charles BAE'de Görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile İngiltere Kralı 3. Charles, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geldi. Tinubu, görüşmenin Nijerya ve İngiltere arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile İngiltere Kralı 3. Charles, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geldi.

Tinubi ile 3. Charles, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında (COP28) bulundukları BAE'de görüştü.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tinubu, Kral Charles ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Toplantının, Nijerya ve İngiltere arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu kaydeden Tinubu, şu değerlendirmede bulundu:

"COP28'de çevre yönetimi için adil bir küresel standart belirlemeyi dört gözle beklerken ortak çabalarımızın gezegenimizin geleceği üzerinde yaratacağı olumlu etki konusunda iyimserim."