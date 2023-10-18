NEVÜ İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınadı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Senatosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uygulanan abluka ve saldırıları kınadı.

NEVÜ'den yapılan yazı açıklama da, "İsrail Devleti'nin terörle mücadele bahanesiyle 7 Ekim 2023'te Gazze'yi hedef alarak başlattığı saldırıların iddia edildiği gibi teröre yönelik olmanın ötesinde tüm Filistin halkını hedef aldığı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. İsrail Devleti'nin Filistin topraklarına yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılarla çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu büyük bir üzüntüyle görmekteyiz. Uluslararası hukukun açıkça ihlal edilerek Gazze'de yaşayan yaklaşık 2.5 milyon sivili vatanlarından zorla göç ettirmeye dönük girişimlerin insanlık suçu olduğunu düşünmekteyiz. Müslümanların manevi hassasiyetlerini ve insan haklarını gözetmeden Kudüs'ün ve içinde Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Harem-i Şerif'in statüsünü ve mahremiyetini sürekli ihlal eden İsrail'in bu tutumunu hiçbir zaman kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi de açıkça belirtiriz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumu göreve çağırıyor, coğrafi bütünlüğü temin edilmiş ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını talep ediyoruz. Bu tespit ve düşüncelerle, İsrail Devleti'nin önyargılı ve haksız saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, Filistin Halkı'nın haklı mücadelesine desteklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR