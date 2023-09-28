NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Zelenski ile görüşmek üzere tekrar Kiev'de bulunmaktan onur duyuyorum. Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını ve NATO desteğinin bir sonraki adımlarını ele aldık. Ukrayna ne kadar güçlü olursa, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirmeye o kadar yakın oluruz" dedi.