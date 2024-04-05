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Mustafa Bıyık Yomra Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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İYİ Parti'den yeniden Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, mazbatasını aldı.

Trabzon Adliyesi'nde mazbatasını alan Bıyık, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Yomra Belediye Başkanlığına geldi.

Mustafa Bıyık, yeni dönem için mazbatasını aldığını belirterek, "Seçim sürecinde gösterdikleri ilgi, alaka ve desteklerden ötürü tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yomramız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin takdiri ile göreve seçilen belediye meclisi üyelerimiz ve muhtarlarımızı da tebrik ediyor, birlikte çok güzel hizmetler yapacağımız inancı ile tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Politika

Mustafa Bıyık İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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