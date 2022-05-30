Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda (2) - Haberler

AK PARTİ'Lİ DEMİR, KİRLİLİĞE YOL AÇAN FAKTÖRLERİ ANLATTI

Teklifte ilk imzanın sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, yaptığı sunumda denizlerin kirlenmesine yol açan faktörleri anlattı. Demir, yatların kıyıya yanaşıp ağaçlara halat bağlamaları veya rastgele denizlere çapa atmalarının, deniz canlılarının zarar görmesine yol açtığını söyledi. Demir ayrıca, oksijen ve besin kaynağı olması nedeniyle deniz çayırlarının korunması evsel atıkların denize boşaltılmaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen mapa ve şamandıra projelerine işaret etti.

Teklifin görüşmeleri, komisyonda devam ediyor.

Besti KARALAR/ANKARA,