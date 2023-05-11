Muharrem İnce hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 10 Mayıs'ta 'www.twitter.com' isimli sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.