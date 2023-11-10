Muğla'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Atatürk ölümünün 85. yılında törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Çelenk Sunma Töreni, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Çelenk sunma töreninin ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda anma programı düzenlendi. Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan şiirlerin okunması, "Atatürk Olmasaydı" adlı videonun izlenmesi, zeybek oyunu ve tiyatro gösterisi gerçekleşti. Anma haftası dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından ödülleri verildi. Atatürk'ü anma programına Kaymakam Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA