Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kahire'de Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, Mısır ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bölgedeki durum ve İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar ele alındı.

- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi

KAHİRE - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından başladığı Orta Doğu turu kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, Mısır ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bölgedeki durum ve İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar ele alındı.

İsrail ile başladığı Orta Doğu turu çerçevesinde Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret eden Blinken'ın yarın yeniden İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.