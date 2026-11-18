TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, mevcut durumda savunma harcamasının kendileri için tartışma konusu olmadığını ancak mali kaynak büyüklüğünün de tek başına bir başarı kriteri veya caydırıcılık gücü olamayacağını söyledi.

Savunma harcamalarında teknolojiye yüksek pay ayrılmasını makul bulduklarını kaydeden Ertuğrul, bunun, personel özlük haklarına benzer şekilde yansıtılmamasını kabul etmediklerini belirtti.

Ertuğrul, askeri hastanelere ilişkin de "Bu kadar büyük bir ordumuz olmasına rağmen bu personeli neden bu kadar net, gelişmiş bir askeri sağlık sisteminden mahrum bırakıyoruz? Bunu anlamak mümkün değil." diye konuştu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye'nin askeri harcamalarda dünyada 18. sırada yer aldığını aktararak, bundan hareketle Türkiye'nin "silahlanma yarışında hızlanmayı tercih ettiğini" söyledi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Türkiye'nin kendisini daha geniş yükümlülükler altına soktuğunu savunan Beştaş, "Bizler, güvenliği, silahların sayısıyla değil, insanların yaşam hakkının korunmasıyla değerlendiriyoruz. Komşularımızla düşmanlık değil diplomasi, askeri müdahale değil diyalog, silahlanma yarışı değil bölgesel barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Siber Güvenlik Başkanlığımızın siber ordumuzu güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na "evet" dediklerini ancak Anlaşma'yı koşulsuz olarak desteklemediklerini anlattı.

Anlaşma'nın bölgesel bir ittifaka dönüşmesi gerektiğini belirten Öztürkmen, "İran başta olmak üzere Irak, Suriye, Libya ve hatta Mısır'ın da katılmasıyla Anlaşma genişletilmelidir. Ankara, bu genişleme planına öncülük yapmalıdır." dedi.

Öztürkmen, en temel kırmızı çizgilerinin, "Mehmetçik'in bir damla kanının dahi Türkiye'nin güvenliğiyle ilgisi olmayan bir savaşta yabancı ülke toprağına akmaması" olduğunu belirtti.

Hiçbir uluslararası anlaşmanın TBMM'nin onayını ortadan kaldıramayacağına işaret eden Öztürkmen, "Mehmetçik'i savaşması için başka bir ülkeye gönderecek hiçbir tezkereye 'evet' demeyeceğiz." dedi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, dünyadaki gelişmelerin, Türkiye'nin milli savunma kapasitesini güçlendirmesini gerektirdiğine işaret etti.

Savunma sanayisinde son yıllarda önemli adımlar atıldığını dile getiren Kaya, kritik alanlarda dışa bağımlılığın daha da azaltılması gerektiğini söyledi.

Bölgede ve dünyada meydana gelen siber saldırıların, suikastların ve devlet destekli espiyonaj operasyonlarının gittikçe arttığını ifade eden Kaya, "Bunun için Siber Güvenlik Başkanlığımızın daha profesyonel personel alımı yapması, yetenekli kişi ve uzmanları bu kuruma katarak siber ordumuzu güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaya, ayrıca petrol rafinerileri, enerji ve nükleer tesisler, kurumların veri merkezleri, elektrik üretim santralleri, finans kuruluşları, enerji üretim ve dağıtım hatları, petrol ve gaz boru hatları gibi kritik altyapıların siber saldırılara karşı korunmasının önemini de vurguladı.

"Mevcut şartlar güçlü bir savunma kapasitesini zorunlu hale getiriyor"

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, uluslararası gelişmelere dikkati çekerek, dünyanın kaotik bir dönemden geçtiğini anlattı.

Rekabetin, çatışmaların ve savaşların mahiyetinin değiştiğini, askeri ve siyasi dengelerin altüst olduğunu belirten Koçak, çağın savunma ve güvenlik politikasının, teknolojik üstünlük, ekonomik dayanıklılık, lojistik derinlik ve siyasi istikrarın aynı anda temin edilmesini gerekli kıldığına işaret etti.

Koçak, mevcut şartların güçlü bir savunma kapasitesini zorunlu hale getirdiğini, caydırıcı, etkin ve saygın bir orduya sahip olmanın yanında orduyu sürekli teyakkuz halinde bulundurmayı zorunlu kıldığını söyleyerek, "Dolayısıyla çatışma alanlarının yanı başında, zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin, savunma için ciddi miktarda kaynak ayırması kaçınılmaz olmaktadır." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçak, Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olabilmesi için terörizmi besleyen siyasi, sosyal ve ekonomik zeminlerin de ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Koçak, Terörsüz Türkiye hedefinin "terörsüz bölge" anlayışıyla tamamlanmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin "terörsüz bölge" hedefinin stratejik önemini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının mümkün olan en yüksek mali ve sosyal imkanlardan yararlanması gerektiğine inandıklarını dile getiren Koçak, "Rütbesi, ünvanı ve görevi ne olursa olsun tüm TSK mensupları ve emeklilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin ilave düzenlemelerin hayata geçirilebileceği kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürecin ilgili kurumlarca teyit ve tespit edilmesi önemli"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Rusya-Ukrayna Savaşı ile bölgede yaşanan çatışmalar ve farklı coğrafyalarda artan gerilimlerin, güvenlik risklerinin ne kadar hızlı değişebildiğini gösterdiğini, bu şartlarda Türkiye'nin savunma politikasının önleyici, hazırlıklı ve caydırıcı olmasının oldukça önem taşıdığını belirtti.

Türk savunma sanayisindeki gelişime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Açıkkapı, "Önümüzdeki hedef, bu gelişmeyi sürdürülebilir kılmak, kritik bileşenlerle yerli üretimi elbette daha fazla geliştirmektir." dedi.

Açıkkapı, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin, milletin huzur ve güven içerisinde yaşama arzusunun ifadesi olduğunu kaydetti.

Bu hedefe ilerlerken şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin onuruna sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Açıkkapı, "Terör örgütlerinin ve bağlantılı yapıların faaliyetlerini sonlandırması, silahların teslim edilmesi ve sürecin ilgili kurumlarca teyit ve tespit edilmesi önemlidir. Devletimizin güvenlik birimleri, ülkemizin güvenliğini koruma görevini kesintisiz bir şekilde yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, Milli Savunma Bakanlığının bütçe teklifinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Güçlü savunmayı, ülkemizin barış içinde yaşama iradesini ve gerektiğinde kendisini koruma kararlığını destekliyoruz." dedi.

"Bu harcamalardan razıyız, hakkımız sonuna kadar helal olsun"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, ordunun caydırıcılığını artıracak, askerin teknolojik ve lojistik ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak her bütçe kaleminin ve atılacak her doğru, stratejik adımın sonuna kadar arkasında durduklarını bildirdi.

"Milli savunma harcamalarının yüksek olduğuna" dair ifadeleri eleştiren Türkeş, "Burada açıkça söylüyorum, biz Türk milleti olarak bu toprakları korumanın, burada bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamanın bedeli olarak bu harcamalardan razıyız, hakkımız sonuna kadar helal olsun. Biz diyoruz ki, bundan sonra da yine terörle mücadeleye, milli güvenliğimize, vatanımızın içeriden ve dışarıdan gelecek tehditler karşısında korunmasına ayrılacak bütçede pazarlık söz konusu yapılamaz." sözlerini sarf etti.

Türkeş, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "bölücü terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmat envanteri çıkarılmadan, örgüt mensupları isim isim tespit edilmeden ve teslim tutanakları bu kayıtlarla karşılaştırılmadan tam silahsızlanmanın teyit edilemeyeceğini" savundu.

Komisyonda milletvekilleri Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

Kaynak: AA