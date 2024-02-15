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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Bakan Güler, toplantı öncesinde Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi ve diğer müttefik ülke Savunma Bakanları ile de ayaküstü görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Bakan Güler, toplantı salonuna gelişinde İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan gibi bazı müttefik ülke Savunma Bakanları ile ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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