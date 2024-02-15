Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Bakan Güler, toplantı salonuna gelişinde İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan gibi bazı müttefik ülke Savunma Bakanları ile ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL