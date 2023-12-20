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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yeni göreve atanan Bakan Nordin'e başarılar dileyen Bakan Güler, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile telefonda görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Güler, kısa süre önce bu göreve atanan Bakan Nordin'e yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede ayrıca savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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