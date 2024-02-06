Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak'ta resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti. Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Gürak, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile görüşme gerçekleştirdi. - BAĞDAT