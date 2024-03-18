Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü'nde mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün kutlandığı bu anlamlı günde şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle yad ettiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin imkansız denileni başaran, canını milli ve manevi değerler için feda etmekten çekinmeyen kahramanların destanı olduğunu bildiren Güler, şöyle devam etti:

"Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek vatanın selameti için omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, işgalcilerin üstün savaş gücü ve teknolojisi karşısında iman dolu göğüslerini siper etmiş, Çanakkale'yi geçilmez kılarak Türk ordusunun savaşma yeteneğini, cesaretini, kahramanlığını ve asil milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."

Güler, her karışı şehitlerin kanlarıyla sulanan kutsal vatan toprağı için ortaya konulan kahramanlık ve fedakarlıklar ile Çanakkale'de sergilenen milli ruhun, milletin istiklal ve istikbaline olan tutkusunun, vatanına olan sarsılmaz bağlılığının simgesi olduğuna dikkati çekti.

Çanakkale'de ve sonrasında Milli Mücadele'de zaferin kazanılması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının milletin sahip olduğu bu milli ruh ve şuurla mümkün olduğunu bildiren Güler, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de böylesine yiğit ve cesaret timsali bir ordunun komutanlarından biri olarak Çanakkale Savaşları'ndaki başarılarıyla tarih sahnesine çıktığını ve daha sonrasında Milli Mücadele'nin lideri olduğunu hatırlattı.

Ecdadın binbir meşakkat ve zahmetle emanet ettiği cennet vatanı ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin en önemli görevleri olduğunu belirten Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cevat Çobanlı'yı, Selahattin Adil'i, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'i, Ezineli Yahya Çavuş'u, Seyit Onbaşı'yı ve vatanın dört bir yanından cepheye koşan ismini sayamadığımız nice kahraman ve fedakar ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Bakan Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrına başlanılan tarihi dönemde, Çanakkale'de cesaretle sergilenen mücadele ruhundan aldıkları ilhamla, Türkiye'yi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"Kahraman ordumuz, birçok faaliyeti büyük bir başarıyla icra etmektedir"

Bu çerçevede son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ederek birbirinden kritik görevleri aynı anda yerine getirmekte olduklarına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuz, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir. Elde edilen tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir."

Güler, bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerin aziz hatıralarına daima sahip çıkacaklarını, gazilerin, şehit ve gazi ailelerin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum"

Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla anan Güler, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.