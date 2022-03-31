Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da

Tbmm Genel Kurulu'nda, grup başkan vekilleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerilerinin oylanarak reddedilmesinin ardından, Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri kaldığı yerden yeniden başladı.

Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkan vekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından söz verilmesine rağmen henüz atanacak öğretmen sayısı ve tarihi konusunda herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Hiçbir netlik yoktur. 500 bin atama bekleyen öğretmenimiz vardır. Hükümetten 15- 20 bin gibi rakamlar değil, en az 70 bin öğretmen ataması beklenmektedir ve yapılan çalışmalara göre Türkiye'de en az 120 bin öğretmen açığı bulunmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin polis teşkilatı, HDP'nin cezaevlerindeki durum ve CHP'nin şeker fiyatlarıyla ilgili grup önerileri reddedildi. Genel Kurul'da, Seçim Kanunu'yla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine kaldığı yerden yeniden başlandı.