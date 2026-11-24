TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri için garanti kapsamında 2017-2026 yılları arasında 816 milyar lira ödeme yapıldığını, 2027'de 136,1 milyar lira, gelecek 3 yılda 474 milyar lira ödeneceğini söyledi.

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ilişkin iddia ve şikayetlere değinen Karasu, "Sahada yüzde 99,99 başarı oranı ile çalışan ASELSAN'ın geliştirdiği Otomatik Geçiş Sistemini (OGS) kaldırıp yerine laboratuvar ortamında yüzde 78 ile çalışan HGS'yi neden getirdiniz? HGS ile tüm geçiş bilgilerinin önce Hollanda'ya, sonra ödemeler için tüm finansal bilgilerimizin ABD'ye aktarıldığı doğru mudur?" dedi.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, ulaştırma yatırımlarında yıllardır derinleşen bölgesel eşitsizlik olduğunu savundu.

Diyarbakır ve Mardin'in de aralarında bulunduğu bölgedeki kentlerde otoyol bulunmadığını ileri süren Sarıtaş, "Van çevre yolu yaklaşık 15 yıldır bitmedi. Hakkari-Van yolu 20 yıldır tamamlanmayı bekliyor. Tatvan çevre yolu yıllardır bitirilmezken Ahlat-Malazgirt yolu açıldıktan 4 yıl sonra çöktü. Yine Siirt-Eruh yolu başta olmak üzere kentteki yolların çoğunda çökmeler var ve tadilat ya da bakım onarım da yok. Şırnak'ta ise 2013 yılında temeli atılan ve 2023 yılında tamamlanacağı açıklanan yol projesi hayata geçmedi şimdi de 2028 yılına işaret ediliyor. Bu yollar ne zaman bitecek, bunlara ne kadar bütçe ayrıldı?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, otoyolların YİD modeliyle yapılmasına karşı olmadıklarını ancak modelin uygulanma şeklini eleştirdiklerini söyledi.

YİD modelinin birçok ülkede uygulandığına işaret eden Yıldız, "Ama biz havalimanı yapıyoruz, yolcu garantisi veriyoruz. Yol yapıyoruz, araba garantisi veriyoruz. Köprü yapıyoruz, araba garantisi veriyoruz. Hakkari'de, Tunceli'de oturan Ali amca, Hasan amca para ödüyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, HGS'ye ilişkin iddia ve şikayetlere de değinerek iktidarın politikalarını eleştirdi.

Vatandaşların isyan ettiğini, muhalefet partilerinin soru önergeleri verdiğini ancak hükümetin bu olay karşısında geç de olsa hareket ettiğini dile getiren Dalgın, "Bugüne kadar takip edilen icralarla ilgili bir tasarrufumuz olacak mı? Bazı avukatlar, bunların da iktidar partisiyle çok yakın olduğu ortaya çıktı, ciddi paralar kazandı. İnsanlar dört katı paralar ödediler. Mesela 2 bin 440 liralık geçiş ücretleri, 13 bin 400 lira olarak ödendi. Bin 330 liralık geçiş, 32 bin liraya çıktı. Bir sürü örnek var. İcralar durduruldu ama geçmişe dönük bir iyileştirmede bulunulacak mı?" diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, iktidarın 2002'de Kütahyalılara hızlı tren geçeceğine ilişkin söz verdiğini ancak aradan yıllar geçmesine rağmen bu sözün tutulmadığını söyledi.

Kütahya'nın genel bütçeden yeterli oranda yararlanamadığını dile getiren Kasap, Kütahya çevre yolunda sürekli kazaların meydana geldiğini, bu yolun şehir dışına alınması gerektiğini, çok kötü durumda olan ilçe ve köy yollarının yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

"Bölünmüş yollar sayesinde 408 milyar lira tasarruf sağlandı"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, ulaştırma, lojistik ve haberleşmenin kalkınmanın belirleyici sektörlerinden biri, Türk ekonomisinin de taşıyıcı gücü olduğunu vurguladı.

Ulaştırma alanında yapılan yatırımlara dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son 30 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirilen yatırımların yaklaşık değeri 15 trilyon liraya ulaşmıştır. Bu yatırımların vatandaşlarımıza en doğrudan yansıdığı alanların başında kara yolları geliyor. Bölünmüş yol ağımız bugün 30 bin kilometreyi aşmıştır. Özellikle dağlık bölgelerde inşa edilen tüneller, köprüler ve viyadükler geçmişte hava şartlarına bağlı olarak güçlükle geçilen pek çok güzergahta yolculuk koşullarını iyileştirmiştir. Evladını başka bir şehirde okutmakta olan ailelerimiz de sabah erkenden yükünü alıp yola çıkan şoför kardeşimiz de bu değişimin ne ifade ettiğini çok iyi biliyor. Kara yollarındaki iyileşmenin ekonomimize katkısı da büyüktür. Yapılan hesaplamalara göre bölünmüş yollarımız sayesinde akaryakıt ve iş gücünden yıllık rakamı toplam 408 milyar lira tasarruf sağlanmaktadır. Yakıt tüketimindeki azalma taşımacılık maliyetlerini düşürürken ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına da katkıda bulunmaktadır."

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine değinerek, hükümetin yatırımlarını anlattı.

Muhalefetin kusur aramaya dönük açıklamalarına vakitlerinin olmadığını dile getiren Şahan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında yaklaşık 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu bin 700 kilometreden 3 bin 800 kilometrenin üzerine ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 838 kilometreye çıkardık. Tünel uzunluğumuzu ise 50 kilometreden yaklaşık 900 kilometreye ulaştırdık. Rakamlar, eserler ortada. Haksız eleştiri çoğu zaman kılık değiştirmiş bir takdirin itirafıdır. Ortaya konulan eserler karşısında söyleyecek sözü olmayanlar, yapılanı küçümseyerek kendi yetersizliklerini örtmeye çalışırlar. Bunların da siyasetten anladığı her meseleye bir mazeret, her gelişmeye bir bahane üretmekten ibarettir çünkü ortaya koyabilecekleri bir vizyon, millete sunabilecekleri somut bir plan, hayata geçirebilecekleri bir plan yok.

2002 yılında sıfır kilometre olan hızlı tren hattımızı bugün 2 bin 600 kilometrenin üzerine çıkardık. 23 ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı doğrudan veya dolaylı olarak hızlı trenle buluşturduk. Böylece nüfusumuzun yüzde 53'ü hızlı trenle buluştu. Toplam demiryolu uzunluğumuz 14 bin kilometrenin üzerine çıktı. Kent içi raylı sistem hattımızı da 281 kilometreden bin 56 kilometreye yükselttik. Havalimanı sayımız 26 idi, 2027'nin ilk yarısında bu rakam 60 olacak. Yurt dışı uçuş noktalarımız 60'tı, bugün 356. Havalimanlarımızdaki yıllık yolcu sayımız 247 milyonu aştı. 2025 yılında Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci sıraya yükseldik."

Komisyonda, söz alan milletvekilleri şahısları adına görüşlerini dile getiriyor.

Kaynak: AA