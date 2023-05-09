Millet İttifakı liderleri Sakarya'da miting düzenledi

'NE DEMEK İLLET, ZİLLET, VATAN HAİNİ?'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte Sakarya'da miting düzenledi. Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki mitingde ilk konuşmayı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Allah nasip eder sizlerin desteğiyle de iktidarı aldıktan sonra o bize oy vermeyenleri de asla ötekileştirmeden onlara karşı ayrımcılık yapmadan yaptığımız hizmetlerle bize oy vermediklerine pişman ederiz. Demokrasi böyle bir şey. Ama hiçbir zaman bu Cumhur İttifakı'na oy verenler şöyledir, böyledir diyemeyiz. Onların da kendisine göre bir gerekçesi vardır. Dolayısıyla şimdi tersinden söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın da şu andaki iktidarın da kendisine oy vermeyen, kendisi gibi düşünmeyen insanlara aynı saygıyı göstermesi lazım. Ne demek illet, zillet, vatan haini? Ne demek Allah aşkına bunlar? Bunlar kimsenin ağzına yakışan kelimeler değil. Bizler komşularımızla birlikte gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Yarın yine komşuluk yapmaya devam edeceğiz. Ne hakkınız var bizi birbirimize kırdırmaya? Ne hakkınız var bizi birbirimize düşman etmeye? Dolayısıyla evet dolayısıyla bu iktidarın gitmesi için en birinci sebep budur" dedi.

"Beni cumhurbaşkanı olarak görmek istemiyorlar. Benim cumhurbaşkanı olmama iki temel aktör karşı çıkıyor. Bunlardan birisi beşli çeteler. 'Aman Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmasın. Olursa ya mal varlıklarımızı nereye götüreceğiz?' diye düşünüyorlar. Fizan'a götürseniz, getireceğim. İkincisi, uyuşturucu baronları, onlar da istemiyorlar. Sözüm söz, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Bütün evlatlarımızı zehirliyorlar. Sizler için mücadele edeceğiz. Hiç endişe etmeyin."

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/ADAPAZARI (Sakarya), -