MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, fon soruşturmalarına ilişkin, "Siyasi müesseselerde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in daha evvel ilan etmiş olduğu arınma müessesesinin ne derecede önemli olduğu bir kez daha bu gelişmelerle beraber karşımızda durmaktadır." dedi.

MHP Melikgazi İlçe Teşkilatınca kentteki bir restoranda düzenlenen "Muhtarlar Buluşması"nda konuşan Özdemir, Türkiye'nin içinde bulunduğu küresel şartlarda kendi yolunu tayin etmekle kalmayıp dünyaya yön verdiğini ve aynı zamanda küresel nizamın yeniden tesis edilmesi noktasında büyük sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Özdemir, dört bir yanı çatışma ve savaş koşulları içinde olmasına rağmen Türkiye'nin milli güvenliğine ve bekasına yönelik tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırdığını, toplumun huzurunu, milli dayanışma ve kaynaşmayı da güçlendirdiğini belirtti.

Bu başarılar arttıkça Türkiye'ye yönelik sistematik saldırıların da geldiğini ifade eden Özdemir, "Farklı kaynakların ve hasım çevrelerin de Türkiye'de farklı konuları gündeme getirmek, kullanmak ve değerlendirmek suretiyle ülkemizin huzurunu ve siyasi istikrarını bozma gayretinde olduklarını müşahede ediyoruz." dedi.

Bir yandan yolsuzluk iddiaları kapsamında 20'yi aşkın belediye hakkında adli makamlarca tahkikatlar başlatıldığını, bir yandan da borsada işlem gören bazı fonlar üzerindeki spekülatif etkiler ve bunun hem bürokrasi hem de siyasi ayağındaki gelişmelerle muhatap olunduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bütün bunlar Türk demokrasisini ne yazık ki olumsuz yönde etkileyen faaliyetler olarak göze çarpar. Ancak bize göre bilhassa borsa üzerinde spekülatif işlemlerin ve aynı zamanda bu işlemlere karışan bazı isimlerin tutumlarıyla beraber gündeme geldiği zaman dilimi tesadüfi bir zamanla da karşımıza gelmemiştir düşüncesindeyiz. Zira MHP 15. Olağan Kongresi'ni yaptığı bir zaman dilimi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 yılında yapmayı planladığımız genel seçimlerde adayımız olduğunu ilan etmemizden sonra, 10 Eylül'de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize'de hemşehrileriyle yaptığı bir buluşmada, 'Önümüzde yaklaşan seçimleri de inşallah hep beraber başarıyla atlatacağız.' demişti. Bu tarihten çok değil, bir hafta sonra gündemimize gelen ne yazık ki bugün hiçbirimizin tasvip edemeyeceği gelişmelerle de isterseniz adına fon, isterseniz borsadaki spekülatif işlemler deyin bu tür olumsuz gelişmelerin yansımasıyla da karşı karşıya kaldık."

Devlet adamlığının büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu sorumluluğun gereği olarak vazife üstlenen her kim olursa olsun önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla hareket etmesini biz MHP olarak elzem görüyoruz. Bu kapsamda adli mercilerimizin yapmış ve sürdürmüş olduğu tahkikatla beraber yine borsa spekülasyonundan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinden giderilmesi olumlu bir gelişme olmakla beraber, hiç kuşku yok ki yaşananlar siyasi çevrelere de Türkiye'de büyük bir ibretlik ve ders niteliğindeki sonuçları vatandaşlarımızın da görüşleriyle beraber karşımıza getirmektedir. Siyasi müesseselerde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in daha evvel ilan etmiş olduğu arınma müessesesinin ne derecede önemli olduğu bir kez daha bu gelişmelerle beraber karşımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özdemir, MHP olarak Cumhur İttifakı kapsamında Türkiye'nin bekası, güçlenmesi, refah seviyesinin daha da artması için gösterdikleri kararlı duruşun devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz Türkiye ve Türk milleti için büyük bir fedakarlık, azim, kararlılık gösterdiğine şahit olduklarını kaydetti.

MHP'nin Yağmur Stratejisi'ne değinen Özdemir, "Yağmur stratejisi kapsamında Türkiye'de 2028 yılında yapılacak seçimlerle Sayın Cumhurbaşkanı Başkanımızın 3. dönem inşallah Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yürütme organında Recep Tayyip Erdoğan, yasamada yani Meclis'te MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı ve dünyada da 'Türk Yüzyılı' şiarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bütün bunlar Türkiye'nin gelecek yüzyılını planlamada ortaya koymuş olduğumuz irademizin ve kararlılığımızın yazılmasıdır." şeklinde konuştu.

Muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA