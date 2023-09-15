MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel yeniden seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Gökhan Akyel yeniden seçilerek güven tazeledi.

MHP Datça 14. Olağan Kongresi Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi. MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve MYK üyesi Av. Bahadır Alperen'in yaptıkları konuşmalar sonrasında oylamaya geçildi. Yapılan oy verme işlemlerinin ardından Mevcut ilçe başkanı Gökhan Akyel güven tazeleyerek yeniden MHP Datça İlçe Başkanlığına seçildi.

MHP Datça 14. Olağan Kongresine; MHP MYK üyesi Av. Bahadır Alperen, İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri, AK Parti ilçe Başkanı Fatih Keleş ve yönetimi, mahalle muhtarları, STK başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. - MUĞLA