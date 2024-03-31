Meral Akşener, oyunu Ankara'da kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin oy verme işlemleri doğudaki 32 ilde saat 07.00'de, diğer 49 ilde ise 08.00 itibariyle başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı. Akşener oyunu eşi Tuncer Akşener'le birlikte kullandı. Yerel seçimlerden önce ikametgahını Ankara'ya taşıyan Meral Akşener, böylelikle İYİ Parti Genel Başkanı olarak Ankara'da ilk kez oy kullanmış oldu.

"Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum"

Akşener, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin il ve ilçelerde esnaf ziyareti gerçekleştirerek propaganda yaptığını hatırlatan Akşener, "Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Akşener, seçimin Ankara'da çok ilginç geçeceğini söyleyerek, "Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak" dedi. - ANKARA