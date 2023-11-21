Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Mühimmat Ele Geçirdi
Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) unsurlarına ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında havan mühimmatı, uçaksavar mühimmatı ve hafif silah mühimmatı bulunuyor.
Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri çerçevesinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) unsurlarına ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde BTÖ unsurlarına ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, ele geçirilen mühimmatlar şöyle sıralandı:
"22 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 mm'lik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 mm'lik hafif silah mühimmatı, 1 adet jelikan, 2 adet bin litrelik su deposu, 1 adet UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu, muhtelif yaşam malzemeleri." - ANKARA