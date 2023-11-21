Haberler ›› Politika ›› Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Mühimmat Ele Geçirdi

Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Mühimmat Ele Geçirdi

21 Kasım 2023 11:14 , Son Güncelleme: 11:16 Politika Haberleri Abone Ol

Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) unsurlarına ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında havan mühimmatı, uçaksavar mühimmatı ve hafif silah mühimmatı bulunuyor.