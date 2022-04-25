Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti - Haberler

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Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

2019 yılında yapılan yerel yönetimler seçimlerinde Havran Belediye Meclisi'ne seçilen Mehmet Karaboğa partisinden istifa etti.

HAVRAN, BALIKESİR (İHA) - 2019 yılında yapılan yerel yönetimler seçimlerinde Havran Belediye Meclisi'ne seçilen Mehmet Karaboğa partisinden istifa etti. Karaboğa aynı zamanda Büyükşehir belediye Meclisi'nde de Havran'ı temsil ediyor.

Meclise Demokrat Parti'den giren, daha sonra partisinden istifa ederek bir süre bağımsız meclis üyesi olarak görev yapan Mehmet Karaboğa İYİ Parti'ye geçmişti. Karaboğa bu kez İYİ Parti'den de istifa ettiğini duyurarak meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Demokrat Parti, İYİ Parti, Havran, İstifa, Politika, Haberler

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