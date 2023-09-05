Mardin'de silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin yapılan soruşturma sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Ağustos'ta Ömürlü Mahallesi'nde Kahraman E'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, R.E, Ş.E. ve R.E. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Politika