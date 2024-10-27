Malatya'da Deprem Sonrası Tarımsal Yatırımlar Hız Kazanıyor

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da imar, inşa ve ihya süreci devam ediyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan ve yapılacak olan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Depremin etkilediği Sultansuyu Barajı'nın rehabilitasyonu ile tarım alanlarına yeniden su taşıdıklarını belirten Ölmeztoprak, "Barajımızın tam kapasite hizmeti ile birlikte 106 bin dekar tarım arazimiz suya kavuşacak. Akçadağ bölgemizdeki açık sulama sistemlerimizi ve Akçadağ-Doğanşehir Sulama Tesislerimizi onarıyoruz. Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizi kapsayan Malatya İli Sulama Tesisleri Rehabilitasyonu 3. Kısım çalışmamızda ihale hazırlıkları devam ederken, geniş bir alanda sulama altyapısını yeniden faaliyete geçirmek için adımlarımızı hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoncalı Sulaması ve İsale Tüneli inşaatında yüzde 90 oranında ilerleme sağlandığını dile getiren Ölmeztoprak, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu projeyle büyük tarım alanlarını besleyerek üretime katkı sağlarken, inşaat sözleşmesi imzalanan İspendere Barajı ile 750 dekarlık araziyi suyla buluşturuyoruz. Ayrıca Darende'mizdeki dere ıslah çalışmaları ile Aşağıulupınar, Gökçeören, Günpınar, Ilıca, Karaoğuz, Nurkuyusu ve Şendere mahallelerimizi taşkın riskine karşı güvence altına alıyoruz."

Ölmeztoprak, Doğanşehir'in Tez Deresi ve Sürgü Deresi projelerinin de tamamlandığını, taşkın riskine karşı ilçe merkezini koruma altına aldıklarını dile getirdi. Ölmeztoprak, "Sürgü ve Çat barajlarımızı deprem rehabilitasyonu ile yeniden işler hale getiriyoruz. Ayrıca Doğanşehir'imizde Polat Sulaması ve arazi toplulaştırma çalışması yatırım programında olup, tarım arazilerimizin verimini artırmayı hedefliyoruz. Doğanşehir Küçüklü köyü dere ıslahı projemizde planlama çalışmaları tamamlanmış durumda ve taşkınlara karşı köyümüzü güvenceye alıyoruz" şeklinde konuştu.

İlçelerdeki barajlar ve dere ıslahlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, "İleriye dönük projelerimizden Doğanyol Burç Yeraltı Barajımız ve Hekimhan Köylü Barajımız için planlama aşamasındayız. Bu projeler, sürdürülebilir su kaynakları yönetimimize katkı sağlayacak ve geniş sulama kapasitesiyle bölge tarımına değer katacak. Hekimhan'ımızdaki Başkanık köyümüz ve Hasançelebi köyümüz ile Karslılar Mahallemizdeki dere ıslah projelerimiz de taşkın riskini azaltmak adına hızla devam ediyor" diye konuştu.

Depremlerden sonra TOKİ konutlarının inşa edildiği merkezlerden İkizce bölgesindeki içme suyu tesisine ilişkin de konuşan Ölmeztoprak, "Deprem sonrası hemşehrilerimizin ihtiyacına yönelik Yeşilyurt İkizce TOKİ Deprem Konutları İçmesuyu Tesisimiz 2024 yılı itibarıyla hizmete açıldı. Ayrıca Çerkezyazı sulama sahasındaki hatların deplase çalışmaları tamamlandı. Yeşilyurt Karagöz ve Karağaç sel kapanları projelerimizde planlama aşamasını tamamlayarak, taşkın riskine karşı önlem alıyoruz. Beylerderesi ilçe merkezi dere ıslah çalışmasıyla 300 dekarlık araziyi koruma altına alıyoruz" dedi.

Ölmeztoprak, bu projelerin Malatya için önemine değinerek, "Yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Güçlü ve güvenli bir Malatya için hemşehrilerimize umut taşımaya çalışıyor, her bir yatırımımızla geleceğimizi inşa etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA