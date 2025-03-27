Macron'dan Türkiye vurgusu: "Karadeniz'deki rolü, anlaşmalarla tanınan bir gerçeklik"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin Karadeniz'deki özel konumu sayesinde "isterse kalıcı barışa katkı sunabilecek bir aktör" olabileceğini ifade ederek, "Karadeniz'deki rolü, anlaşmalarla tanınan bir gerçeklik" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başketn Paris'te yaklaşık otuz ülkenin katılımıyla düzenlenen "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu ifade ederek, "Amacımız net, kazanmak, yani barışı kazanmak. Ukrayna'yı sağlam ve kalıcı bir barışı müzakere edebilecek en iyi pozisyona yerleştirmek" dedi.

Fransa'nın Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini açıklayan Macron, Ukrayna ordusu için Avrupa ülkelerinin yeni eğitim programları başlattığını ve ayrıca topçu sistemleri gibi satın almalarda Ukrayna'ya kolaylık sağlamak amacıyla kredi ödemelerinin hızlandırılacağını ifade etti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Macron, "Yaptırımların kaldırılma zamanı değil. Ekonomik baskıyı sürdürmeliyiz, bu konuda mobilize olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, yaptırımların kaldırılmasının ancak "barış tesis edildikten sonra" değerlendirilebileceğini vurguladı.

Avrupa'nın kendi güvenliği için daha güçlü iş birliği geliştirmesi gerektiğini söyleyen Macron, Avrupa'nın artık kendi adına hareket etmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin güvenilir bir müttefik olduğunu ancak Avrupa ve ABD'nin çıkarlarının aynı olmadığına dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e çağrıda bulunan Macron, "Başkan Xi'nin bu sağlam ve kalıcı barışı inşa etmemize yardım etmesi için tamamen aktif bir rol üstlenmesini istiyorum" ifadelerini kullanarak, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeliği ve daha önceki barış girişimleri nedeniyle bu süreçte meşru bir aktör olduğunu belirtti.

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinde Türkiye'nin etkili olabileceğine dikkat çeken Macron, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki biz Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Büyük bir ülke ve kıtamızın güvenliği ile istikrarı için kendi tarihine sadık kalarak önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip" dedi.

"Başkan Trump'la görüşmeye giderken bile yolda kendisiyle görüştüm"

Türkiye ile diyalogun her zaman devam ettiğini aktaran Macron, "Ankara ile diyaloğu her zaman sürdürmeye özen gösterdik, farklılıklarımızı açıklamak için bile olsa" ifadelerini kullandı. Son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli temas halinde olduğunu belirten Macron, "24 Şubat'ta Washington DC'ye Başkan Trump'la görüşmeye giderken bile yolda kendisiyle görüştüm" dedi.

Türkiye'nin Karadeniz'deki özel rolüne dikkat çeken Macron, Türkiye'nin Ukrayna konusunda kilit bir aktör olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda, Türkiye'nin oynayacağı bir rol var. İsterse, bu kalıcı barışa katkı sunabilecek bir aktör olabilir" dedi.

Türkiye'nin tahıl ihracatındaki katkısını da değinen Macron, "Türkiye'yi unutmamalıyız, tahıl ihracatının serbest bırakılmasına yardımcı oldu. Karadeniz'deki rolü, anlaşmalarla tanınan bir gerçeklik" dedi. - PARİS