Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Putin ile görüşmeyi zor olarak nitelendirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'in başkenti Pekin'de görüşme gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere geldikleri Çin'in başkenti Pekin'de görüşme gerçekleştirdi. Rusya lideri Putin ülkesinin Macaristan ile ilişkilerine değinerek, "Günümüz jeopolitik koşullarında temasları sürdürme ve ilişkileri geliştirme imkanları çok sınırlı olmasına rağmen Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizin sürmesi ve gelişmesi memnuniyet verici. Bu ülkelerden biri de Macaristan'dır. Macaristan ile Rusya arasındaki ilişkiler son 10 yılda yalnızca birbirlerinin çıkarlarını dikkate alarak geçmişten miras aldığımız olumlu şeylere dayanarak inşa edildi" dedi. Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğuna dikkat çeken Putin, "Macaristan ile sadece ikili ilişkiler konusunda değil, aynı zamanda dünyadaki ve Avrupa'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmak çok önemli. Pozisyonlarımızın her zaman örtüşmediğini biliyoruz, ancak görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmak bence her zaman son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise görüşmenin çetin geçtiğini ima ederek, "2009'dan beri 13 kez görüştük. Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı. Daha önce hiç bu kadar zor durumda kalmamıştık" dedi. Orban, "Macaristan hiçbir zaman Rusya ile karşı karşıya gelmek istemedi, tam aksine amacımız güçlü temaslar kurmak ve bu temasları genişletmek oldu. Bunu başardık. Ancak askeri operasyon (Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı) ve yaptırımlar (AB'nin Rusya'ya yaptırımları) nedeniyle ilişkilerimiz ne yazık ki çok zarar gördü. Bu da birlikte oluşturduğumuz dokuya zarar verdi" şeklinde konuştu. Macaristan'ın Rusya ile birçok alanda ilişkilerini geliştirmeye dair çabalarını sürdürdüğünü belirten Orban, ayrıca Rus petrol şirketlerinin Macaristan'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden dolayı da Putin'e teşekkür etti. - PEKİN