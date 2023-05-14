Kütahya'da seçim heyecanı

Oy verme işlerinin devam ettiği Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kütahya il genelinde 430 bin 180 kişinin oy kullanmak için sandığa gideceği bildirildi.

Oy verme işlerinin devam ettiği Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kütahya il genelinde 430 bin 180 kişinin oy kullanmak için sandığa gideceği bildirildi.

İlçeler bazında ise, Altıntaş'ta 12 bin 115, Aslanapa 6 bin 880, Çavdarhisar 5 bin 62, Domaniç 11 bin 911, Dumlupınar 2 bin 428, Emet 14 bin 930, Gediz 38 bin 187, Hisarcık 9 bin 92, Pazarlar 4 bin 12, Simav 49 bin 658, Şaphane 4 bin 733, Tavşanlı 78 bin 424, Merkez ilçede 192 bin 748 kişi sandığa gidiyor.

Öte yandan Merkez İlçede 624 sandık bulunuyor. - KÜTAHYA