Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü İslam coğrafyasının paramparça olmasıdır

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsrail'in en büyük gücü ne askeri gücüdür ne dünya siyasetinde sahip olduğu lobileridir ne dünya finans sistemindeki gücüdür ne dünyadaki medya sektörü üzerindeki gücüdür ya da arkasında ABD'nin olmasıdır. İsrail'in en büyük gücü İslam coğrafyasının ve bölge ülkelerinin paramparça olması ve siyaseten bölünmüş olmasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş ve Salih, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya da başkanlık yaptı. Kurtulmuş, konuşmasının başında Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, "İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlara sahip pek çok müşterek iş birliği konuları bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk halkı ve Libya halkı emperyalistlere karşı aynı cephede savaştı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da Libya hükümeti ve halkının verdiği destekte asla unutulmayacak. Türkiye- Libya arasındaki ilişkileri daha ileri noktaya götürebilmek için her türlü imkana sahibiz. Gelecek dönemde müşterek çalışmalarla 2 ülke arasındaki iş birliği de daha ileriye taşınacak. Türkiye'nin Libya'yla ilgili birinci önceliği, Libya'da öncelikle siyasi istikrarın sağlanması ve bununla birlikte Libya'da refahın, iktisadi gelişmenin en kısa süre içerisinde çok daha ileri noktalara götürülmesidir" dedi.

'İKİYE BÖLÜNMÜŞ LİBYA BİZİM GÖRMEYİ ARZU ETTİĞİMİZ LİBYA DEĞİLDİR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu anda ikiye bölünmüş olan Libya'daki siyasi erkin, tek bir erk altında toplanmasını temin etmenin ortak vazife olması gerektiği belirterek, "İki ay önce Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala'yı burada ağırlamıştık. Bir tarafında Trablus'un bir tarafta Bingazi'nin olduğu, ortadan ikiye bölünmüş ve siyaseten neredeyse yönetilemez hale gelmiş olan Libya, bizim görmeyi arzu ettiğimiz Libya değildir. Libya, gerçekten çok önemli kaynaklara sahip olan, esasında Kuzey Afrika'nın en zengin ülkelerinden birisidir. Etrafımızdaki gelişmeler bize bir şeyi çok net bir halde öğretiyor. O da şudur; emperyalizmin bu bölgedeki yeni oyunu, aynen bir asır evvel yaptığı oyunun birebir aynısıdır. Böl, parçala, yönet taktiğidir. Buna ciddi şekilde karşı çıkmamız ve ülkelerimizin daha fazla bölünmüşlüğünü ortadan süratle kaldırmamız gerekir. Sadece çok yakın döneme baktığımız zaman bile bu bölünmüşlüğün ne kadar ağır bir sonuç ortaya çıkardığı aşikardır. 1990'ların başında Amerika'nın Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte, maalesef Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri paramparça hale getirilmiştir. Irak, Suriye bölünmüştür, Lübnan siyaseten bölünmüştür, Mısır siyaseten bölünmüştür, Libya fiilen bölünmüştür, Yemen bölünmüştür. Bütün bu dağınıklığın içerisinde bu ülkelerin halklarının hiçbir tarafı, bu bölünmüşlüğün hiçbir tarafının kazandığını söylememiz mümkün değildir. Kazanan da bellidir. Bu ülkelerin halklarına düşman olanlar maalesef bu bölünmüşlükten büyük bir kazanç elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN EN BÜYÜK GÜCÜ İSLAM COĞRAFYASININ VE BÖLGE ÜLKELERİNİN PARAMPARÇA OLMASI VE SİYASETEN BÖLÜNMÜŞ OLMASIDIR'

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını hatırlatarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

" İsrail'in en büyük gücü ne askeri gücüdür ne dünya siyasetinde sahip olduğu lobileridir ne dünya finans sistemindeki gücüdür ne dünyadaki medya sektörü üzerindeki gücüdür ya da arkasında ABD'nin olmasıdır. İsrail'in en büyük gücü İslam coğrafyasının ve bölge ülkelerinin paramparça olması ve siyaseten bölünmüş olmasıdır. Bu gerçeği bir kere daha göz önünde bulundurarak Türkiye olarak diyoruz ki, bizim gönlümüzden geçen her alanda birleşmiş, bütünleşmiş bir millet olarak Libya'nın geleceğe çok daha güçlü yürümesini, çok daha kuvvetli adımlarla ilerlemesini görmektir. Bunun için Libya'nın bütün şehirleriyle geleceğe güçlü bir şekilde yürümesidir. Bunun için biz Libya'da birliği, beraberliği, kardeşliği görmek istiyoruz, siyasi istikrarı görmek istiyoruz. Siyasi istikrarın sağlanabilmesi için de Türkiye olarak her türlü imkanımızla Libya halkının yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."

SALİH: TÜRKİYE, FİLİSTİN'E GÜÇLÜ BİR DESTEK VERİYOR

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ise konuşmasında TBMM'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye'nin Filistin'e güçlü bir destek verdiğini söyleyen Salih, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumlarını ve duruşunu unutmayacağım. Kendisi gerçekten güçlü bir şekilde Filistin davasına destek vermektedir. Filistin halkı bu destekten yararlanarak kendi bağımsız devletini kuracaktır ve başkenti Kudüs olacaktır. İsrail de Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin bedelini bir gün ödeyecektir" dedi.

Salih ayrıca, Türk firmalarının Libya'ya dönüp orada yapı ve yeniden imar konusunda faaliyete geçmesini istediklerini belirtti.