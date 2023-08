Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten İzmir Vali Yardımcılığına atandı

İzmir Vali Yardımcılığına atanan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten için düzenlenen veda yemeğine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Kaymakamımızla yaklaşık dört yıl uyum içerisinde çalıştık, yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

İzmir Vali Yardımcılığına atanan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başta olmak üzere, çok sayıda bürokrat ve yerel yönetici katıldı. Kaymakam Köten'i uğurlamaya gelenler arasında yer alan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, seslendirdiği türkülerle Köten'e teşekkür etti. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Başkan Esen ise, "Kaymakamımız Kamil Köten ile yaklaşık dört yıl uyum içerisinde çalıştık. Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek mahallelerimizin sorunlarına çözüm aradık. Bu süreçte kaymakamımız sürekli sahada ve bizlerle birlikteydi. İlçemize verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

"Kağım her zaman açık"

Konyaaltı'nda görev yapmanın kendisi için onur verici olduğunu kaydeden Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten de duygusal anlar yaşadı. Başkan Esen ve mahalle muhtarları ile uyum içerisinde hizmet verdiklerini ifade eden Köten, özellikle pandeminin günlük hayata olumsuz etkisini en aza indirmek için çok çaba gösterdiklerini dile getirdi. Deprem ve pandemi gibi büyük afetlerde yerel yöneticilerle bir araya gelerek koordineli çalıştıklarını belirten Kaymakam Köten, bu süreçte desteklerini her daim hissettiği mahalle muhtarları ve Başkan Esen'e teşekkür etti. Telefonunun her zamanki gibi 7/24 açık olacağını ifade eden Köten, salonda bulunanlara hitap ederek, "Artık İzmir'de de bir kapınız var. Hem makam hem de evimin kapısı her zaman sizlere açık. Türkiye'nin en güzel ilçesinde görev yapmanın onurunu yaşadım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın" şeklinde konuştu. - ANTALYA