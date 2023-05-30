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KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Üstel, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ünal Üstel Kıbrıs Politika Haberler

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