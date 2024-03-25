Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi.

Türk Kızılay binasında düzenlenen iftar programında Vali Ekici, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ekici, Türk Kızılay'ının her daim mazlumların yanında olduğunu dile getirerek, dünyanın her yerinde faaliyet sürdürdüğünü söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından dualar okunarak, Vali Ekici ve beraberimdekiler oruçlarını açtı. - KIRKLARELİ