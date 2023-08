Kılıçdaroğlu: Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz

SEÇİM çalışmasını Erzincan'dan başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları seçiminden sonra asıl zammı, asıl mağduriyeti, vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz" dedi.

Bugün saat 14.00'te uçakla Erzincan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hava limanında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve partililer tarafından karşılandı. Beraberindeki heyetle birlikte kara yolu ile son yerel seçimde CHP'nin 61 oy aldığı Tercan ilçesine giden Kılıçdaoğlu'nun bulunduğu otobüsün önü, Üzümlü kavşağı, Mutu köprüsü ve Mercan ilçe girişinde partililer tarafından kesilerek sevgi gösterilerinde bulunuldu. Konvoy eşliğinde miting yapacağı Tercan ilçesine Mustafa Sarıgül ile giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu burada da partililer tarafından çoşkuyla karşılandı.

"Şimdi yine Tercan halkına, Can Tercan'a, Can Erzincan'a, Sarıgül'ün deyimiyle ben de seslenmiş olayım. Canlarım, dostlarım, arkadaşlarım. Eğer biz cansak memleketimizin içinde bulunduğu durumu hep beraber düşünmek zorundayız. Eğer biz cansak, memleketi bu badireden çıkarmak zorundayız. Eğer biz cansak, eğer biz milliyetçiysek, eğer biz ülkemizi seviyorsak, evet bu ülke için mücadele ediyorsak, bunun gereğini yapmak zorundayız. Bakınız, bu bandrol çıktıktan bir süre sonra, Erdoğan şu konuşmayı yaptı. 'Para tıpkı bayrak gibi. Tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler.' Doğru mu? Evet, doğrudur. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Bugün 200 liranın nereden nereye geldiğini ve Türkiye'nin itibarının ne olduğunu da gördünüz. Eğer bir ülke, ülkeyi yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, 'bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklıyorum' diyorsa, 'açıklarım' diyorsa o zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları benim de düşünmem lazım, sizin de düşünmeniz lazım. Sizden isteğim oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu ona göre kullanın. Tek isteğim budur. Tek isteğim Nejdet Karahan beyi size emanet ediyorum, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Çok sıcak var, sizi uzun süre sıcakta bekletmek istemem. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Önemli olan şu, gönül birliği birlikteliği beraber birlikte bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Bu güzel coğrafyanın her yerinde Hakkari'den Edirne'ye kadar, Samsun'dan efendim Mersin'e kadar olan bu coğrafyada Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Emekli kardeşlerimi unutmayın. Yılın sonunu bekletiyorlar size. Yılın sonunda diyorlar. Zam vereceğiz diyorlar. Bu şu anlama geliyor. Bayramdan sonra asıl zammı o zaman yaşayacaksınız. Bayramdan sonra. Yani geldiğimiz noktada, bizim belediye başkanı seçimleri yapılır, belediye başkanları seçiminden sonra bir zam furyasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bunu da ifade edeyim."