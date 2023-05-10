Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi liderinin paylaşımını retweetledi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medyadan "Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız" diyerek paylaştığı bir animasyon videosunu alıntılayarak "Hep beraber beytülmal'i arsızdan hırsızdan kurtaracağız inşallah" sözleriyle paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medyadan "Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız" diyerek paylaştığı bir animasyon videosunu alıntılayarak "Hep beraber beytülmal'i arsızdan hırsızdan kurtaracağız inşallah" sözleriyle paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisini de etiketleyerek sosyal medyadan "Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız" sözleriyle paylaştığı bir animasyon videosunu alıntılayarak Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Milletin Kasası'nı" hırsızlardan koruduğu görülen videoyu "Hep beraber beytülmal'i arsızdan hırsızdan kurtaracağız inşallah" dedi.

Videoda, üzerinde "Milletin Kasası" yazan kasanın kapısını hırsızlar açarken alarm çaldığı görülüyor. Ardından görünen oy kabininden mühür basma sesleri geliyor ve ekranda 'evet' yazıları çıkıyor. Oy pusulaları sandığa atılıp sandık patladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyonu beliriyor ve "Ben Kemal, geliyorum" ifadesi yer alıyor.

Milletin Kasası'nın önünde hırsızları ensesinden tutarak uzaklaştıran Kılıçdaroğlu'nun "Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz" sözleri duyuluyor. Video, "Bay Kemal-Görevimiz İlk Tur" yazısıyla son buluyor.