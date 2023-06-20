Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, salonda bulunan partililerden slogan atmadan kendisini dinlemelerini rica etti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hala yaraların sarılmadığını biliyoruz. O insanların bu ülkede huzur içinde yaşaması için hepimize düşen görevler var. Hemen bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı ve o bölgedeki evi yıkılan insanlarımızın doğal gaz ve elektrik borçlarının silinmesi yönünde. Elbette olması gereken bir kararname. Aradan 5 aya aşkın bir süre geçti. Evi yıkılmayan ama kısmen oturulabilir durumda olan pek çok depremzedeye fatura gelmeye başladı. O büyük tramvayı yaşayan insanlara en azından katkı, moral vermek istedik. Depremden hemen sonra bir kampanya açıldı. ' Türkiye tek yürek' kampanyası. Herkes karınca kararınca katkı vermeye çalıştı. 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı; 'biz bu parayı ödeyeceğiz' dediler. Ben de 'bir aylığımı ödeyeceğim' dedim. ve ertesi hafta yatırdık. 74 milyar lirası yatırılıyor, 41 milyarı yatırılmıyor. Kim bu parayı ödemeyen? Ben ödemeseydim havuz medyası aylarca yayın yapardı. Açık çağrıda bulunuyorum, Meclis gündemine de getirin. Nerede bu paralar? Kim takipçisi olacak? Biz olacağız biz. Bu paralar yıl sonuna kadar depremzedelerin faturalarını karşılar. Taahhüt edilen paranın toplanması, ödemeyenlerin kamuoyuna açıklanması ve gerekenin de yapılmasını istiyoruz" dedi.