Kılıçdaroğlu: Benim koltuk derdim yok, erdemli bir kurultay yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de grup toplantısı yapması üzerine, göreve yeniden başlamasının ardından ilk grup toplantısını genel merkezde yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları düşünce özgürlüğünün, düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaylardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları bir şenlik kurultayıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevitlerin partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir. Arınacağız. Söyledim; arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti ahlakı dokularına kadar koruyan; yüksek, çalışkan ve özverili bir partidir. Bu partinin özelliği budur" dedi.

'İRADESİNİ SATANLAR BU PARTİDE YER ALAMAZ'

Kılıçdaroğlu, beraber özveriyle çalışacaklarını söyleyerek, "Çıkar için çalışmayacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte mücadele edeceğiz. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar; 'Niye böyle konuşuyorsun?' diye. Ahlak, erdem, adalet, temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz, sevginin olmadığı yerde düzen olmaz. Uygar tartışmanın olduğu yerlerde insanlar birbirlerini dinlerler. Ama 'Ben sana para vereyim, sen bana oy ver.' Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar; bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da" diye konuştu.

'EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE ETTİK'

Kılıçdaroğlu, iyi niyetle davrandığını, herkesi dinlediğini, hiç kimseye kötü gözle bakmadığını belirterek, "Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. Partiyle ilgili başka alanlarda, dış dünyada, iç dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş, bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de 'Bizi yalnız bırakıyorsunuz.' diyebilir? Emperyalizme karşı mücadelede Türkiye bütün mazlum milletlere örnektir. Emperyalizme karşı mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'HESAP SORMAZSAM NAMERDİM'

Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Merkezi'nin önünü gördünüz. Orada bayraklarımız var. Bir Sosyalist Enternasyonal'in bayrağı var, diğerleri Türk bayrakları. CHP Genel Merkezi'nin önüne Erdoğan'ın forsu asılamaz. Olmaz böyle bir şey. Bakınız Sayın Abdullah Gül beni ziyarete geldiğinde oraya çıkıp da bir fors asmadık. Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz siz bunu? Bana diyorlar ki 'Sarayın adamı.' ya arkadaş, sen sarayı ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Bu milletin hakkını hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim. Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim" dedi.

'BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, dış dünyada büyük değişimler olduğuna vurgu yaparak, "Orta Doğu değişiyor, Türk Cumhuriyetleri değişiyor. Hürmüz Boğazı'nın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz şu anda. Peki CHP bu konuda ne söylüyor? Dış politikada ne söylüyor? Bu devletin çıkarlarını, bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? İşçinin, emeklinin, üreticinin hakkını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? Uyuşturucu baronları, tefeciler, faiz baronları, devleti soyanlar. Vatandaştan vergiyi alıyorsun, beşli çetelere ödüyorsun. Onun da hesabını soracağız. Mehmet Şimşek getirdiler. İngiltere'den getirdiler beyefendiyi. Enflasyonu indirecekti, fakir fukarayı koruyacaktı. Ezilen fakir fukara, köşeyi dönenler yine bizim beşli çeteler. Bu nasıl bir düzendir ya? Bu düzeni değiştireceğiz. Emin olun bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

'KISIR TARTIŞMALARIN DIŞINA ÇIKMALIYIZ'

Kılıçdaroğlu, hak mücadelesini yaparken beraber olmak zorunda olduklarını kaydederek, "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi kısır tartışmaların dışına çıkmak zorundadır. Eğer kısır tartışmalara takılır kalırsak bu bize değil en çok Türkiye'ye zarar verir. O nedenle bizlerin mücadelesi hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi beraber vermek zorundayız. Bakın bizim ahlaki değerlerimiz asla tartışılmamıştır. Bize tarihimizde her türlü suçlama yapılmıştır. Yeri gelmiştir CHP'ye 'Komünist parti' demişlerdir. Yeri gelmiş CHP'ye 'Faşist parti' demişlerdir. Yeri gelmiş CHP'ye 'Dinsiz parti' demişlerdir. Ama en aykırı olan bile CHP'nin ahlaki değerlerini sorgulamamıştır, buna cesaret edememiştir. Bizim ahlaki değerlerimiz sadece bize özgü değil; bütün İslam dünyasında bize bakarlar, bütün Avrupa'da bize bakarlar" dedi.

'GENEL BAŞKAN TALİMAT ALMAZ'

Kılıçdaroğlu, toplunu çıkarlarını savunmak zorunda olduklarını söyleyerek "Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse gidip de talimat alıp, Genel Başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Genel Başkan yapar bunu, Genel Başkan söyler. Bizim ahlaki değerlerimiz bugün tartışma noktasına gelmişse hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım. Yani 'İşte bu böyledir hemen partiden atalım.' Böyle bir düşüncem de yok" dedi.

'HESAP VERME ONURLU BİR GÖREVDİR'

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararına değinerek, "Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara 'Güle güle' diyeceğiz. Rahmetli babam derdi; 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diye. Bakınız bir siyasetçinin hesap vermesi için hesap sorar konumda olması lazım. Ben hesap soramazsam, ben hesabını veremezsem karşı tarafa hesap soramam. O nedenle biz, önümüzde kim olursa olsun eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onurlu insanlar hesabını verirler. Onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmazlar. Eğer bir kişi hesap vermekten ve hesap sormaktan kaçınıyorsa orada karanlık bir nokta vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacaktır, hiç kimse endişe etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTERDİM Kİ MECLİS'TE YAPALIM'

Kılıçdaroğlu, "Ben isterdim ki bunu Meclis'te yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Meclis Başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin Meclis'e girmesine izin vermedi. Bugün burada toplandık. Gönül birlikteliğimiz var, güzelliklerimiz var, partiye sahip çıkma var. Kadın erkek bir arada kardeşçe yaşamak var. Huzur içinde ülkenin sorunlarını tartışmak var. Bundan hiç ama hiç endişe etmeyin. İyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi, ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar. O noktaya gelince 'Kusura bakmayın' diyeceğiz, kesip atacağız. Diyorlar ya; 'Kılıçdaroğlu sarayın adamı.' ya arkadaş, Erdoğan Meclis'e geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı, hizalandı? Efendim 'Biz müzakere ediyoruz' diyorlardı. Kılıçdaroğlu dedi ki; 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir, mücadele'" ifadelerini kullandı.

'DEVLETE ÇÖKEN MAFYAYI TEMİZLEYECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, bir değişim, bir de gerçek değişim olduğunu söyleyerek, "Değişim geriye doğru da olabilir. Ama bizim söylediğimiz gerçek değişim 3 aşamadan oluşacak. Birincisi şu; arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Kalkınmayı üreterek yapacağız. Faiz baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Beşli çetelere karşı mücadele edeceğiz. Halkı soyanlara karşı mücadele edeceğiz. Uyuşturucu baronlara baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Kara para cenneti Türkiye'yi kara para cenneti yapanlarla mücadele edeceğiz. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım. Yani devletin yönetiminin ahlak zeminine oturması lazım. Devletin yönetimi ahlak zeminine oturmazsa hepimiz kaybederiz. İnşallah iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş devlete çöken mafyayı temizlemek olacaktır. Parayı gasp edenlere çökmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BENİM KOLTUK DERDİM YOK'

Kılıçdaroğlu, "Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapıları ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı