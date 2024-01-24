Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Manisa'ya Ziyarette Bulundu

Bir dizi resmi ziyaret programı kapsamında Manisa'ya gelen Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos Amankul daha sonra Vali Enver Ünlü ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel konulara dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak, diplomatik ilişkilerin sıcaklığını ve ülkeler arası bağların güçlü olmasının önemine değinerek misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti.

Vali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'a Manisa'ya özgü ürünler hediye etti. - MANİSA