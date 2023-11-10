Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi

Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeni ile çelenk koyma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk koyma töreni ile başlayan programda 2 dakika boyunca sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulurken, trafikteki vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunması ile çelenk koyma töreni sona erdi.

Törenin ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Türkiye'nin tüm meydanlarında olduğu gibi Kayseri'de de toplandık. Her 10 Kasım'da bu saatlerde tüm memleketteki hemşehrilerimizde olduğu gibi Kayserimizde de büyük bir hüzün var. Büyük fedakarlıklarla, mücadelelerle vatanın düşmanın işgalinden kurtarılışı, Cumhuriyetin ilanı ve 85. yılında ebediyete irtihal eden atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ben tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin kurucusu, banisi önderimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Büyükkılıç da, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Vefatının 85. yıl dönümü vesilesiyle tüm yurtta olduğu gibi Kayserimizde de saat 9'u 5 geçe yine onu andık ve böylece bir bakıma da bağlılığımızı ve minnetimizi de bildirmiş olduk. Ben rahmetle anıyorum. İnşallah onun önerdiği çağdaş uygarlık düzeyine çıkma doğrultusunda ülkemizi eserlerle donatarak, yatırımla donatarak insanlığın huzurunu, konforunu önemseyerek dünya barışına da katkı sağlama bağlamında yapılan çalışmalara her zaman destek vererek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ