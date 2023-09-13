Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı İzmir İş Dünyası Toplantısında protokol krizi yaşandı. İzmir iş dünyasının üç oda ve borsa başkanı kendilerine protokolde yer bulamadı.

KERİM UĞUR

İzmir'de bir dizi ziyarette bulunmak için kente gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı İzmir İş Dünyası Toplantısında protokol krizi yaşandı. Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir iş dünyasının üç oda ve borsa başkanı kendilerine protokolde yer bulamadı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için İzmir'e geldi. Bakan Bolat'ın programı kapsamında yapılan İzmir İş Dünyası Toplantısında protokol krizi yaşandı. Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, bakanın yanında oturamadılar. Bir süre ayakta kalan ev sahibi üç oda başkanı, ilk sıranın en soluna konulan koltuklara oturdular.

Bu durumun; Ticaret Bakanlığı korumalarının ve bakanlık görevlilerinin İzmir Ticaret Odası'nın yaptığı protokol düzenlemesine müdahale ederek, üç oda başkanına yönelik olarak "buraya oturmanız uygun değil" demesinden kaynaklandığı öğrenildi.

İzmir İş Dünyası toplantısında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın solunda AKP İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve bakan yardımcıları oturdu. Bakan Bolat'ın sağında ise İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP İzmir Milletvekili Atilla Kaya, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yer aldı.