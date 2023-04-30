İzmir'de muhalefet partileri seçim mitingi düzenledi
Politika Haberleri
CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderleri İzmir'de seçim mitingi düzenledi.
'İZMİR SİZİ CUMHURBAŞKANI YAPMAYA KARARLI'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kalabalığı 'Kurtuluşun ve kuruluşun meydanına hoş geldiniz' diyerek selamladı. Tunç Soyer, "Bugün gelincik tarlasına dönen bu meydanda serpilen tohumlar ülkemizin her karış toprağını saracak. Sayın genel başkanım, İzmir sizi cumhurbaşkanı yapmaya kararlı. Siz geleceğin Türkiye'sine çok yakışıyorsunuz" dedi.'ADALET OLMADAN DEVLET OLMAZ'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin çok farklı olduğuna dikkat çekti. İktidarı sert bir dille eleştiren Karamollaoğlu, "20 yıldır iktidarda kalan son iki dönemdir tek başına ülkeyi yöneten arkadaşlar, artık patinaj yapmaya başladılar, geriye gidiyorlar. Problemleri çözemiyorlar. Taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu güya milletimize 'Biz ne kadar yetenekliyiz' diye anlatmaya çalışıyorlar. Milletimizin derdi belli. Adalet bizim en büyük ihtiyaç duyduğumuz husus. Adalet olmadan devlet olmaz. O da yetmez. İnsanlar geçinebilecekleri kadar gelir kavuşmak mecburiyetindedir" diye konuştu.'BU DÜZEN ONLARIN İŞİNE GELİYOR'Eşi Nursen Yavaş'la birlikte katılanları selamlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında seçim ortamıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Siyasi partilerin birbiriyle yarıştığı dönemlerin sona erdiğini savunan Yavaş, "Sürekli üzerimize bir şeyler sallıyorlar. Yapacaklarını anlatmaktan öte artık deniz bittiği, her şeyi tükettikleri için 21 yıl sonunda artık söz kalmadığı için sürekli bir şeylerle suçluyorlar. Nefret dilini, kötülüğü yok edip Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız" dedi.'ONLARIN DEVRİ BİTTİ'Mansur Yavaş'ın ardından mitingde söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte parmaklarıyla kalp işareti yaptı. İmamoğlu, "Oyumuzu bölmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz. Oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na. Onların devri bitti, meydanlarda bile konuşamıyorlar. Dinleyenleri yok. Bu seçim 86 milyonun kazanacağı bir seçim, ikinci yüzyılın pırıl pırıl geleceğine kavuşma seçimi. Sandıklarda oy patlaması yapmaya, size söz 14 Mayıs'ta pırıl pırıl bir güne uyanmaya" ifadesini kullandı.'14 MAYIS'TAKİ SEÇİM İKİ TERCİHLİ REFERANDUMDUR'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eşi Zeynep Babacan'la birlikte kürsüden halkı selamladı. Kalabalığın coşkusundan övgüyle söz eden Ali Babacan gençlere seslenerek, "İzmir 15 Mayıs sabahına çoktan uyanmış. Gençler, bu iktidar 'iş var ama gençler iş beğenmiyor' diyor. Beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Bugünkü hayatınız çocukken hayal ettiğiniz gibi değilse elbette beğenmeyeceksiniz. Yarınlarınızı göremiyorsanız elbette beğenmeyeceksiniz. Bu ülkenin sizlere bir gençlik borcu var. İstediklerinize kavuşamıyorsunuz. Bizim hedefimiz her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye. Demokraside temel hak ve özgürlüklerde, hukukun üstünlüğünde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta sanatta Türkiye en iyisini hak ediyor. En yüksek yaşam standartlarını hak ediyorsunuz. 14 Mayıs'taki seçim aslında iki tercihli bir referandum. Otoriterlik mi demokrasi mi, keyfilik mi hukuk mu, baskı mı özgürlük mü, tek akıl mı ortak akıl mı, korku mu umut mu, öfke mi sevgi mi? İzmir'in tercihi neyse tüm Türkiye onu tercih edecek" dedi.'KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖNDERLİĞİNDE BİR İRADE ORTAYA KOYDUK'Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir'in tarihi sorumluluğunu bir kez daha yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Millet ittifakı olarak milli güvenlik şemsiyesi, demokrasi, hukuk ve laiklik değerlerini içselleştireceğiz. Millet İttifakı renkleri bir kenara, karanlıktan çıkmak için yarınki Türkiye'nin cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bir irade ortaya koyduk. Hep birlikte başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum. İzmir'den söz almak istiyorum. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız çaldırmayacak mıyız? Çaldırmayacağız."'MİLLETİMİZ İKİ KADER YOLU BEKLİYOR'İzmir'de yaptığı konuşmada 21'inci yüzyıla, cumhuriyetin ikinci yüzyılına yeni bir ufuk çizmek için burada olduklarını ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İzmir'in istiklalin ve cumhuriyetin kaderinin yazıldığı şehir olduğuna vurgu yaparak, "İzmir bugün destansı bir kalabalıkla dünyanın her bir köşesine diyor ki 'yeni bir ufuk çizmeye geldik.' İki yüz yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet, 75 yıllık demokrasi tarihimizin görmediği bir manzara ve tecrübeyle huzurunuzdayız. Daha önce siyasi rekabet etmiş farklı siyasi partilerden 6 genel başkan olarak karşınızdayız. Bu manzara kolay olmadı. Şahitsiniz hiçbir şeyimiz kolay olmadı. Milletimizi iki kader yolu bekliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya devam edecek ya da Türkiye'yi milletimizi birleştiren Millet İttifakı yeni bir ufuk çizecek" açıklamasında bulundu.AKŞENER: RECEP BEY EMEKLİYE SEVK EDİLDİN
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ilk kez bir mitinge eşi Tuncer Akşener ile birlikte geldiğini söyledi. İzmirlileri eşiyle birlikte selamlayan Akşener, "Siz zaten bu yanlışlıkları senelerdir bu insanlardan bizi yöneten zihniyetten görüyorsunuz. Çaka Bey'in İzmir'i tarihi bilgisi olmayanlar tarafından 'Gavur İzmir' denildi. Tarihinizi bilmezseniz, bir şehre bunu dersiniz. Ama İzmir insanlara gavur olmamayı öğreten şehirdir. İzmir bize 14 Mayıs gecesi, eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışız ya! İşgali sona erdiren İzmir. Bugün gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürk'ümüzün bıraktığı emanet eden İzmir, bizi istismar eden, bölüp parçalayan, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeli'yi ülkemize dolduran bu harami düzenine son verecek. İzmir'e 'Gavur' diyenler, cumhuriyet kurucularına '2 ayyaş' dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı. 14 Mayıs akşamı inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, kendisini alkışlarla makama oturtacağız. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını nezaketle emekli edeceğiz. Bu mitinglerde Kılıçdaroğlu için oy istedik. Burada bütün siyasi partiden insanlar var. İyi Partililer hem Kılıçdaroğlu'na hem de kendi logosu ile seçime giren İYİ Parti'ye oy verecekler. Her aileden bir oy istiyorum. Çünkü şu ana kadar en fazla eziyet gören benim. Bana söylenenler hiç kimseye söylenmedi. Bir anaya, babaanneye, bir eşe söylenmeyecek her şey söylendi, tüm kadınlara söylendi. 'Sürtük' dendi, bana 'Fosforlu' dendi. Gençlere 'süfli' dendi, bana 'Kocasını aldattı' dendi. Bu benim için ölümdü. Hangi partiye oy verirseniz verin her aileden bir oy istiyorum. Bu kavgayı verebilmek için size ihtiyacımız var. İzmir istibdata karşıdır. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Biz Hasan Tahsin'in yaptığı gibi ilk kurşunu atan her şeyini ortaya koyan Atatürk'ün evlatları olarak, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyoruz. Duy Recep Bey emekliye sevk edildin" ifadesini kullandı.
Nevra UÇKAÇ- Kenan YEŞİL/ İZMİR, -