İzmir'de muhalefet partileri seçim mitingi düzenledi

'İZMİR SİZİ CUMHURBAŞKANI YAPMAYA KARARLI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kalabalığı 'Kurtuluşun ve kuruluşun meydanına hoş geldiniz' diyerek selamladı. Tunç Soyer, "Bugün gelincik tarlasına dönen bu meydanda serpilen tohumlar ülkemizin her karış toprağını saracak. Sayın genel başkanım, İzmir sizi cumhurbaşkanı yapmaya kararlı. Siz geleceğin Türkiye'sine çok yakışıyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ilk kez bir mitinge eşi Tuncer Akşener ile birlikte geldiğini söyledi. İzmirlileri eşiyle birlikte selamlayan Akşener, "Siz zaten bu yanlışlıkları senelerdir bu insanlardan bizi yöneten zihniyetten görüyorsunuz. Çaka Bey'in İzmir'i tarihi bilgisi olmayanlar tarafından 'Gavur İzmir' denildi. Tarihinizi bilmezseniz, bir şehre bunu dersiniz. Ama İzmir insanlara gavur olmamayı öğreten şehirdir. İzmir bize 14 Mayıs gecesi, eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışız ya! İşgali sona erdiren İzmir. Bugün gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürk'ümüzün bıraktığı emanet eden İzmir, bizi istismar eden, bölüp parçalayan, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeli'yi ülkemize dolduran bu harami düzenine son verecek. İzmir'e 'Gavur' diyenler, cumhuriyet kurucularına '2 ayyaş' dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı. 14 Mayıs akşamı inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, kendisini alkışlarla makama oturtacağız. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını nezaketle emekli edeceğiz. Bu mitinglerde Kılıçdaroğlu için oy istedik. Burada bütün siyasi partiden insanlar var. İyi Partililer hem Kılıçdaroğlu'na hem de kendi logosu ile seçime giren İYİ Parti'ye oy verecekler. Her aileden bir oy istiyorum. Çünkü şu ana kadar en fazla eziyet gören benim. Bana söylenenler hiç kimseye söylenmedi. Bir anaya, babaanneye, bir eşe söylenmeyecek her şey söylendi, tüm kadınlara söylendi. 'Sürtük' dendi, bana 'Fosforlu' dendi. Gençlere 'süfli' dendi, bana 'Kocasını aldattı' dendi. Bu benim için ölümdü. Hangi partiye oy verirseniz verin her aileden bir oy istiyorum. Bu kavgayı verebilmek için size ihtiyacımız var. İzmir istibdata karşıdır. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Biz Hasan Tahsin'in yaptığı gibi ilk kurşunu atan her şeyini ortaya koyan Atatürk'ün evlatları olarak, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyoruz. Duy Recep Bey emekliye sevk edildin" ifadesini kullandı.

Nevra UÇKAÇ- Kenan YEŞİL/ İZMİR, -