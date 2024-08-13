İzmir Büyükşehir Belediyesi Tel Aviv ile kardeş şehir protokolünü iptal etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde yapıldı. Meclis'te İsrail'in Tel Aviv şehri ile İzmir arasındaki kardeş şehir protokolü oy birliği ile iptal edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Kazım Erten, "İzmir, Gazze kardeşliğini oy birliği ile geçirdi ve teşekkür etmiştik. Şimdiyse Tel Aviv ile kardeş şehir protokolü ile ilgili karar alınıyor. Kur'an'da şöyle ifade vardır; 'Birbirinin güvencesi olan topluluklar ancak kardeş olabilir.' Kardeş şehir kavramı gündeme gelince, farklı inanç, kültür ve etnisiteleri güvence altına alan, medeniyet üreten kentler kardeş şehir olabilir analojisini yapıyoruz. Bu açıdan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı bu karar aslında bir seviye ortaya koymuş oluyor" dedi.

'İZMİR, İNANÇLARA SAYGILI KENTLERLE KARDEŞ ŞEHİR OLABİLİR'

Erten, "Özellikle son 600 yıldır dünyanın pek çok medeniyet merkezinde başarılamayanı, İzmir'de başarmışız. Museviler, Levantenler ile bir arada barış ve güven içerisinde yaşamışız. Bu açıdan İzmir'in kimlerle kardeş şehir olabileceği statüsünü ortaya koyan paradigma, inançlara saygılı, laiklik dediğimiz çok kültürlülüğü, çok inançlılığı güvence altına aşabilen medeniyet merkezlerinin kentleriyle İzmir kardeş şehir olabilir. Ümit ederiz ki tarih; Tel Aviv'i de İzmir'in şu anda bulunduğu konuma getirir" diye konuştu.

'İZMİR KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞTIR'

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise "Meclisin aldığı kararı yürekten kutluyorum. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları katliam boyutuna ulaşmıştır. Bütün dünya İsrail'i boykot ederken, güzel İzmir'imizin Tel Aviv ile kardeş şehir kalması mümkün değildir. Güzel İzmir'imiz ve meclisimiz kendine yakışanı yapmıştır" dedi.

DEMİRAL'IN HEYKELİNİN DİKİLMESİ İÇİN SUNULAN ÖNERGE KOMİSYONDA

Öte yandan meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulu'nun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesini önerdi. Öneri, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.

'İZMİR, TARAFINI EN NET ŞEKİLDE BELLİ ETTİ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylama sonucu İsrail'in Tel Aviv kenti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolünün sonlanması sonrası açıklama yaptı. Saygılı, "İzmir'den Filistin'e selam olsun. Geçtiğimiz süreçte dile getirdiğimiz ve hep gündemde tuttuğumuz İzmir'in Tel Aviv ile kardeş şehir olma utancı artık son buldu. Yerel diplomasinin gerekliliğini her alanda önemsedik ama soykırım suçlularıyla kardeş olmayı reddettik. Ne katil Siyonist sapkınlığın ne de ona destek veren suç ortaklarının yanı bizim tarafımız olamazdı. Bilhassa İzmir'de bu net tavrın sergilenmesi bizim için hayati bir önem taşıyordu. Yoğun gayretlerimiz neticesinde oluşturduğumuz kamuoyu ile İzmir, tarafını en net şekilde belli etti. Bizim kimliğimiz Türkiye ve İzmir'dir; kardeşimiz Filistin'dir, Gazze'dir" dedi.

BAŞKAN SAYGILI'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Saygılı, "Geçtiğimiz hafta ilgili komisyondaki meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen öneri, bugün Büyükşehir Meclisi'ne gelerek yine oybirliğiyle kabul edildi. İzmir an itibarıyla çocukların, kadınların ve cümle masum Müslüman sivilin ölümünün planlandığı 'soykırım başkenti Tel Aviv'i' sözde kardeşlikten tamamen çıkardı. Bir daha böylesine büyük bir ayıp, bu kentin alnına kara leke olarak sürülmeyecek. Bu vesileyle Cumhur İttifakı meclis gruplarımıza, komisyonda mesai harcayan ve elleri Filistin için adalete kalkan tüm vicdan sahibi Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, konuyla ilgili gösterdiği ilgi ve hassasiyetle süreci hızlandıran, bu kara lekenin İzmir'in alnından silinmesi konusunda paydaş olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.