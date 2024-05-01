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İYİ Parti Genel Başkanlık Görevi Müsavat Dervişoğlu'na Devredildi

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı. Akşener, Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde karşıladı ve devir teslim töreni gerçekleştirildi. Akşener, Dervişoğlu'na çiçek takdim ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Devir teslimin ardından Dervişoğlu, Akşener'i alkışlar eşliğinde aracına kadar uğurladı.

İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı.

Parti genel merkezinde bulunan Meral Akşener, Dervişoğlu'nu gelişinde kapıda karşıladı.

Akşener ve Dervişoğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

Dervişoğlu, burada yapılan törenle görevi Meral Akşener'den devralarak genel başkanlık görevine başladı. Akşener, Dervişoğlu'na çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kurumsallığı oluşan bir siyasi parti olduklarını belirten Akşener, "Ben Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na bir sandalye devretmiyorum, bir birikimi de devrediyorum. Bu hepimizin ortak birikimi." dedi.

Devir teslimin ardından Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'i partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı. Akşener, kapıda partililerle vedalaştı.

Kaynak: AA / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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